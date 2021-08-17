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أمير منطقة تبوك يلتقي أهالي حقل وينوه بما تشهده المحافظة من تطور ونماء

أمير منطقة تبوك يلتقي أهالي حقل وينوه بما تشهده المحافظة من تطور ونماء

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أمير منطقة تبوك يلتقي أهالي حقل وينوه بما تشهده المحافظة من تطور ونماء

أمير منطقة تبوك يلتقي أهالي حقل وينوه بما تشهده المحافظة من تطور ونماء
http://almnatiq.net/?p=1014586
تبوك- علي العميري:

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في قصر سموه بمحافظة حقل اليوم بأهالي ومديري الإدارات الحكومية بالمحافظة بحضور محافظ حقل خالد بن بندر الخريصي .
وفي بداية اللقاء نقل سموه للجميع تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لأهالي المحافظة منوها سموه بما تشهده المحافظة من تطور ونماء في كافة المجالات عاداً سموه هذا التطور نقله نوعية متكاملة وأشار سموه إلى ما ستوفره مشروعات رؤية المملكة 2030 بالمنطقة من فرص إستثمارية وظيفية وتدريبية لأبناء وبنات المملكة بشكل عام وأبناء وبنات المنطقة بشكل خاص متبادلا سموه الأحاديث الودية مع الأهالي سائلاً الله العلي القدير أن يديم على وطننا أمنه ورخاءه واستقراره في ظل القيادة الحكيمة
وأقام سمو أمير منطقة تبوك حفل غداء في قصره بمحافظة حقل تكريماً لأهالي المحافظة .

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