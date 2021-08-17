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المنطقة الشرقية
أمير الشرقية يترأس اجتماع مجلس المنطقة

أمير الشرقية يترأس اجتماع مجلس المنطقة

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أمير الشرقية يترأس اجتماع مجلس المنطقة

أمير الشرقية يترأس اجتماع مجلس المنطقة
http://almnatiq.net/?p=1014587
الدمام - فهد المريخي

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس المنطقة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس المجلس، اليوم الثلاثاء جلسة الدورة الثالثة من الفترة السابعة للعام المالي (1442-1443هـ) لمجلس المنطقة الشرقية عبر الاتصال المرئي.

وفي بداية الاجتماع أشاد سموه بالجهود التي تبذلها الجهات الصحية للحد من انتشار فايروس كورونا، ودعى الجميع بضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية وإتباع تعليمات الجهات الصحية، سائلاً الله العلي القدير أن يمن على الجميع بالصحة والعافية والسلامة، كما هنأ سموه الجميع بالعام الهجري الجديد سائلاً المولى عز وجل بأن يكون عام خير وبركة على البلاد والعباد.

ثم استعرض المجلس جدول أعمال الجلسة، أوضح وكيل إمارة المنطقة الشرقية المساعد للشؤون التنموية أمين عام مجلس المنطقة المهندس بندر بن إبراهيم السبيعي، بأن المجلس اطلع على تقارير المشاريع التي تنفذها الجهات الحكومية في المنطقة ونسب إنجازها ، وقد اتخذ عدداً من القرارات خلال الاجتماع من ضمنها تأكيد المجلس على الجهات الحكومية ومحافظي المحافظات بالرفع عن أي عوائق تعترض سير أعمال المشاريع التنموية بالمنطقة.

وفي ختام الاجتماع قدم سموه شكره للجميع مؤكداً على أهمية متابعة تنفيذ المشاريع التنموية التي تخدم المواطن والمقيم وتساهم في تحقيق تطلعات القيادة “حفظها الله” من اجل رفع معدلات جودة الحياة وتحقيق الرفاهية للمواطنين.

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