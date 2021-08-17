أمانة الاحساء تُتم الإجراءات الالكترونية لـ ” 5169 رخصة تجارية “

الأحساء- المناطق

أوضح المتحدث الرسمي لامانة الاحساء خالد بن محمد بووشل ان التقرير الاحصائي الصادر عن إدارة الرخص التجارية بوكالة الخدمات كشف عن ان الربع السنوي الثاني من العام الحالي 2021 شهد إتمام الأمانة لاجراءاتها الالكترونية لنحو 5169 رخصة للمحال المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة والأخرى التجارية ، مبيناً ان النسبة الأعلى تمثلت في اجراء تجديد الرخص بواقع 3607 رخصة ثم طلبات الإصدار لـ 781 رخصة تجارية ، بينما جاء اجراء تعديل رخصة في المرتبة الثالثة بـ 469 رخصة ، وبعد ذلك الاجراء المتعلق بنقل ملكية النشاط بواقع 307 رخصة ، واخيراً الاجرائين المتعلقين بـ ” طلب رخصة قديمة ، الغاء رخصة” بنحو 8 رخص .

واكد بووشل على ان الأمانة تواصل جهودها الهادفة إلى تطبيق مفاهيم الحكومة الإلكترونية تمشياً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة – ايدها الله – ، وسعياً من الأمانة في تقديم كافة خدماتها من خلال المنظومة التقنية وصولاً الى رفع الإنتاجية والكفاءة وتوفير المعلومات المطلوبة بدقة عالية ، بما يتواكب مع تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، عبر خطوات استراتيجية وخطط إجرائية قادتها مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ، بمايُعزز من تقديم خدمات بلدية عبر منصات وأنظمة ووسائل التقنية الحديثة وأنظمة إجرائية عدة تُحقق اعلى استفادة من القنوات والوسائل التقنية التفاعلية، وبمايخدم المواطن والمقيم بصفة امثل.