احدث الأخبار

أمانة الاحساء تُتم الإجراءات الالكترونية لـ ” 5169 رخصة تجارية “
المنطقة الشرقية
 3440 متدرباً من شاغلي الوظائف التعليمية بالشرقية يلتحقون بــ 11 ألف ساعة تدريبية ضمن خارطة برامج التطوير المهني الصيفية
المنطقة الشرقية
 أمير الشرقية يترأس اجتماع مجلس المنطقة
المنطقة الشرقية
 أمير منطقة تبوك يلتقي أهالي حقل وينوه بما تشهده المحافظة من تطور ونماء
منطقة تبوك
 أمير القصيم يستقبل نائب الرئيس لشؤون التوزيع بشركة أرامكو
منطقة القصيم
 جامعة الملك خالد تدشن بوابة الدفع الإلكتروني للبرامج المدفوعة عبر خدمة “هايبر باي”
منطقة عسير
 هيئة الزكاة تُنهي إجراءات أكثر من 75 مليون طن من البضائع وتُنفّذ أكثر من 150 ألف زيارة تفتيشية
محليات
 أمير الحدود الشمالية يطلع على خطط إدارة التعليم للعام الدراسي الجديد
منطقة الحدود الشمالية
 اللجنة العسكرية الليبية تطالب رئيس بعثة الأمم المتحدة بالضغط على ملتقى الحوار لإنجاز القاعدة الدستورية
دولي
 تحطّم طائرة نقل عسكرية روسية ومصرع جميع أفراد طاقمها
دولي
 “العدل”: الإسناد المركزي للتوثيق أنجز 153 ألف طلب لحالات اجتماعية
محليات
 أمير جازان يطلع على الخدمات الإلكترونية المقدمة لمستفيدي حرس الحدود بالمنطقة
منطقة جازان
أمانة الاحساء تُتم الإجراءات الالكترونية لـ ” 5169 رخصة تجارية “

أمانة الاحساء تُتم الإجراءات الالكترونية لـ ” 5169 رخصة تجارية “

المنطقة الشرقية
3440 متدرباً من شاغلي الوظائف التعليمية بالشرقية يلتحقون بــ 11 ألف ساعة تدريبية ضمن خارطة برامج التطوير المهني الصيفية

3440 متدرباً من شاغلي الوظائف التعليمية بالشرقية يلتحقون بــ 11 ألف ساعة تدريبية ضمن خارطة برامج التطوير المهني الصيفية

المنطقة الشرقية
أمير الشرقية يترأس اجتماع مجلس المنطقة

أمير الشرقية يترأس اجتماع مجلس المنطقة

المنطقة الشرقية
أمير منطقة تبوك يلتقي أهالي حقل وينوه بما تشهده المحافظة من تطور ونماء

أمير منطقة تبوك يلتقي أهالي حقل وينوه بما تشهده المحافظة من تطور ونماء

منطقة تبوك

أمانة الاحساء تُتم الإجراءات الالكترونية لـ ” 5169 رخصة تجارية “

أمانة الاحساء تُتم الإجراءات الالكترونية لـ ” 5169 رخصة تجارية “
http://almnatiq.net/?p=1014588
الأحساء- المناطق

أوضح المتحدث الرسمي لامانة الاحساء خالد بن محمد بووشل ان التقرير الاحصائي الصادر عن إدارة الرخص التجارية بوكالة الخدمات كشف عن ان الربع السنوي الثاني من العام الحالي 2021 شهد إتمام الأمانة لاجراءاتها الالكترونية لنحو 5169 رخصة للمحال المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة والأخرى التجارية ، مبيناً ان النسبة الأعلى تمثلت في اجراء تجديد الرخص بواقع 3607 رخصة ثم طلبات الإصدار لـ 781 رخصة تجارية ، بينما جاء اجراء تعديل رخصة في المرتبة الثالثة بـ 469 رخصة ، وبعد ذلك الاجراء المتعلق بنقل ملكية النشاط بواقع 307 رخصة ، واخيراً الاجرائين المتعلقين بـ ” طلب رخصة قديمة ، الغاء رخصة” بنحو 8 رخص .
واكد بووشل على ان الأمانة تواصل جهودها الهادفة إلى تطبيق مفاهيم الحكومة الإلكترونية تمشياً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة – ايدها الله – ، وسعياً من الأمانة في تقديم كافة خدماتها من خلال المنظومة التقنية وصولاً الى رفع الإنتاجية والكفاءة وتوفير المعلومات المطلوبة بدقة عالية ، بما يتواكب مع تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، عبر خطوات استراتيجية وخطط إجرائية قادتها مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ، بمايُعزز من تقديم خدمات بلدية عبر منصات وأنظمة ووسائل التقنية الحديثة وأنظمة إجرائية عدة تُحقق اعلى استفادة من القنوات والوسائل التقنية التفاعلية، وبمايخدم المواطن والمقيم بصفة امثل.

روابط ذات صلة

3440 متدرباً من شاغلي الوظائف التعليمية بالشرقية يلتحقون بــ 11 ألف ساعة تدريبية ضمن خارطة برامج التطوير المهني الصيفية

3440 متدرباً من شاغلي الوظائف التعليمية بالشرقية يلتحقون بــ 11 ألف ساعة تدريبية ضمن خارطة برامج التطوير المهني الصيفية
أمير الشرقية يترأس اجتماع مجلس المنطقة

أمير الشرقية يترأس اجتماع مجلس المنطقة
أمانة الشرقية تنفّذ أكثر من 1400 جولة رقابية وتضبط 92 مخالفة

أمانة الشرقية تنفّذ أكثر من 1400 جولة رقابية وتضبط 92 مخالفة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*