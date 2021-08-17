3440 متدرباً من شاغلي الوظائف التعليمية بالشرقية يلتحقون بــ 11 ألف ساعة تدريبية ضمن خارطة برامج التطوير المهني الصيفية

الدمام- المناطق

أكد المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، أن تعليم المنطقة ماضي في ترجمة الأهداف الاستراتيجية التي ترسم ملامح خطوطها العريضة وزارة التعليم من خلال تبنيها لخارطة واسعة من البرامج الهادفة والمثمرة والتي تصب في عمليات تجويد العملية التعليمية ، وأضاف ومن جملة ذلك توجيه الوزارة مؤخراً للاستثمار والتسجيل في منظومة خارطة برامج التطوير المهني الصيفية والتي اطلقتها وزارة التعليم مؤخراً عن بعـــد عبر المنصات الالكترونية لتتواكب مع مساعيها والرامية في مجملها تعزيز الجانب المهني والمعرفي بما ينعكس إيجابًا على تحسين الممارسات التربوية والتعليمية طبقاً لأعلى المستويات المهنية لتلقي في نهاية المطاف بظلالها الإيجابي على مخرجها النهائي والمتمثل في الطالب والطالبة، لبناء مجتمع معرفي يتواكب والرؤية الطموحة للمملكة 2030. وذلك في ظل الدعم السخي لقطاع التعليم من قبل قيادتنا الرشيدة ” أعزها الله” لإيمانهم التام بأن الاستثمار الأمثل يكمن في تنمية عقول أبنائها.

وفي هذا الصدد أشار الباحص، إلى إجمالي عدد المتدربين والمتدربات بتعليم المنطقة من شاغلي الوظائف التعليمية والذين التحقوا بمنظومة برامج التطوير المهني الصيفي بلغ عددهم 3440 متدرباً التحقوا بـ 35 برنامجاً تدريبياً مجتازين بذلك 11 ألف ساعة تدريبية . كما لفت المتحدث الرسمي سعيد الباحص، إلى توفير الوزارة لحزمة من برامج التطوير المهني الصيفية عن بـعد والتي تنوعت مجالاتها لشغالي وشاغلات الوظائف التعليمية وفق تخصصاتهم المهنية والعلمية وفي مقدمتها برامج :

فن التعامل مع قواعد السلوك والمواظبة التعلم القائم على المشروعات

المعايير المهنية للمعلمين والمعلمات

التدريب على لغة الاشارة السعودية

مهارات الاتصال في إدارة الأزمات

جدارات القائد التعليمي

الاختبار الجيد وفق جدول المواصفات

برنامج تدريب معلمي تعليم الكبار (الخصائص والمفاهيم)

مخاطر الألعاب الالكترونية

التعليم المدمج

مهارات التفكير الناقد ودمجها في المواد الدراسي كما وأشار الباحص إلى تنوع مجالات التدريب المستهدفة من تلك البرامج ومن ذلك:

التعليم الإلكتروني وتقنيات التعليم، التثقيف المهني، التربية الخاصة، مناهج وطرق تدريس، القيادة تربوية، الصحة النفسية والاجتماعية