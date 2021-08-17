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أمير منطقة جازان يستقبل أمين مجلس شباب المنطقة الجديد منوها بدورهم وجهودهم

أمير منطقة جازان يستقبل أمين مجلس شباب المنطقة الجديد منوها بدورهم وجهودهم

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أمير منطقة جازان يستقبل أمين مجلس شباب المنطقة الجديد منوها بدورهم وجهودهم

أمير منطقة جازان يستقبل أمين مجلس شباب المنطقة الجديد منوها بدورهم وجهودهم
http://almnatiq.net/?p=1014603
جازان – فضه عطيف:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مكتبه اليوم، أمين مجلس شباب المنطقة الدكتور عثمان بن موسى الحكمي وعددا من أعضاء المجلس من شباب و شابات المنطقة في تشكليه الجديد .
وفي بداية اللقاء رحب سموه، بالدكتور عثمان حكمي وأعضاء مجلس شباب المنطقة، متمنياً لهم التوفيق والسداد.
واستمع سمو أمير منطقة جازان لشرح مفصل عن اعمال المجلس والفعاليات والبرامج والأهداف التي يسعى لتحقيقها ، مستعرضاً أهم البرامج التي سينفذه المجلس خلال دورته الحاليه وفق الخطط والآليات المعدة لذلك .
كما دشن سمو أمير جازان البوابة الالكترونية والهوية البصرية للمجلس والتي تتيح لشباب وشابات المنطقة من الاطلاع على جميع البرامج والمساهمة في تقديم المقترحات عبر المنصة التفاعلية التي تخدم كافة شباب وشابات المنطقة.

ونوه سموه بالدور الملموس الذي يقوم به مجلس شباب منطقة حاثاً على تضافر الجهود وبذل المزيد لإنجاح المهام المناطة بالمجلس ودوره الكبير في تطوير أداء وخبرات الشباب بمنطقة جازان ومحافظاتها وفقا لرؤيةالممكة 2030 , راجياً العون من الله تعالى للجميع .

من جانبه أعرب أمين مجلس شباب المنطقة الدكتور الحكمي واعضاء المجلس ، عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسمو أمير المنطقة على استقباله والاستماع إلى توجيهاته ومتابعته الدائمة ..

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