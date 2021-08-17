انخفاض حالات التسمم في المملكة خلال عام 2020

المناطق - الرياض:

انخفض عدد المصابين بالتسمم الغذائي في المملكة خلال العام الماضي 2020 بنسبة 14%، حيث بلغ عدد المصابين 431 شخصا، فيما سجلت 24 حـادثاً مدانا بالتسمم.

وأوضح مصدر أن منطقة الباحة تصدرت أعداد المصابين بحالات التسمم الغذائي، حيث بلغ عدد المصابين فيها 197 شخصا، تلتها منطقة الرياض بـ 125 شخصا مصابا، ثم عسير بـ 34 شخصا، وبعدها جازان بـ 30 شخصا، والمدينة المنورة كذلك 30 شخصا، والقصيم 10 أشخاص، وأخيرا الطائف بـ 5 مصابين.

وأكد المصدر أن القطاع البلدي بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان يواصل من خلال مشاركته باللجنة الوزارية المشكّلة، دراسة ومتابعة حالات التسمم الغذائي، والتي تقوم بدراسة الحالات والرفع بها للوزارة، ليصدر الوزير قرارا بالعقوبة، وفي حال ثبوت الإدانة، تتولى الأمانات تنفيذها.

ووفقا لدليل ضوابط عقوبات حوادث التسمم المُحدّث في عام 1440هـ، فإن حوادث التسمم الغذائي هي أي مرض يحدث بسبب عدوى أو تسمم طبيعي عند تناول غذاء أو مشروب.

ويشمل الدليل عقوبات على المخالفين بغرامات مالية تتراوح بين 1000 و5000 ريال عن كل متضرر أو الإغلاق الاحترازي بين يومين إلى 5 أيام، وذلك بحسب نوع مسبب المرض “بكتيريا، فيروس، عدم تطبيق الممارسات الصحية الجيدة، سوء حفظ الأغذية”.