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“البيئة” تطلق خدمة طلب العمالة المؤقتة إلكترونيًا لدعم وتمكين المزارعين

“البيئة” تطلق خدمة طلب العمالة المؤقتة إلكترونيًا لدعم وتمكين المزارعين
http://almnatiq.net/?p=1014627
المناطق - الرياض:

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلةً في بوابة العمالة الزراعية، اليوم (الثلاثاء)، خدمة طلب العمالة المؤقتة إلكترونيًا لدعم وتمكين المزارعين من القيام بالعمليات الإنتاجية.

وجاء ذلك ضمن الخدمات التي تقدّمها الوزارة بشكل إلكتروني، والتي تشمل كافة الأنشطة التابعة لقطاعات البيئة والمياه والزراعة دون الحاجة لمراجعة فروع ومكاتب الوزارة.

وتضمّنت الخدمة عمليات الحصاد والتجهيز للمحصول وعمليات ما بعد الحصاد، وتشمل: “زراعة النخيل، والصيد البحري، ومشاريع الاستزراع السمكي، والفواكه والمحاصيل الحقلية، والجمعيات التعاونية الزراعية” وكافة القطاعات الزراعية الإنتاجية.

ووضعت البوابة 4 شروط ومتطلبات للحصول على الخدمة؛ وهي: “حصول المتقدم على شهادة تسجيل موقع زراعي وشهادة صحية أو ترخيص مشروع زراعي أو رخصة صيد أسماك أو رخصة منحل أو ما في حكمها”.

كما اشترطت أن يكون مضى 6 أشهر على تاريخ إصدار السجل الزراعي، على أن يتم منح العمالة بناء على الضوابط الخاصة بمنح العمالة، حيث لا يُعد تقديم هذه الخدمة مستند تملك.

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