متحدث “طالبان”: لدينا قانوننا الخاص ويجب احترامه

المناطق - وكالات:

أكد المتحدث باسم حركة “طالبان”، ذبيح الله مجاهد، اليوم الثلاثاء، أن الحركة ستعمل على استقرار أوضاع البلاد، مشيرًا إلى أنها تضع تأمين البعثات الدبلوماسية أولوية بالنسبة لها.

وأضاف أن دخول العاصمة كابل جاء لحفظ الأمن، مؤكدًا أن “طالبان” لن تستخدم الأراضي الأفغانية ضد الآخرين، وأن على العالم أن يحترم قانون الحركة الخاص.

وأشار إلى أن “طالبان” ستعمل على ترميم البنية التحتية بعد الانتهاء من الحرب، كما تعهد بأن يتم إعطاء المرأة حقوقها كاملة، مؤكدًا انتهاء الاحتلال الأمريكي لأفغانستان.

يُذكر أن عناصر “طالبان” كانوا قد تمكنوا من إحكام السيطرة على العاصمة كابل، مساء الأحد، وذلك بعد حصار دام لعدة ساعات.