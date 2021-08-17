“توكلنا” يوضح طريقة استعراض تذاكر الفعاليات لدوري المحترفين

المناطق - الرياض:

كشف تطبيق “توكلنا”، اليوم (الثلاثاء)، عن طريقة استعراض تذاكر الفعاليات لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأوضح التطبيق أنه بعد شراء التذكرة من مزود الخدمة يتم التوجه إلى “الخدمات” ثم يتم الضغط على “التذاكر” من خدمة الفعاليات، حيث يظهر للمستخدم الحجز القائم، ما يمكّنه من استعراض تفاصيل التذكرة من خلال الدخول إلى الفعالية عبر عرض رمز “QR Code”.

وأكّد على أهمية تحديث التطبيق، مشيراً إلى أن الخدمة تمكّن المستخدم من استعراض تذاكر الفعاليات، وعرضها عند بوابة الدخول للتحقق من سريانها بعد التحقق من الحالة الصحية، بهدف تسهيل آلية الدخول إلى الفعاليات.