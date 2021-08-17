أمير تبوك: الإنسان السعودي هو كنز هذا الوطن العظيم

المناطق- تبوك- فايز السميري:

بادل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، عدداً من شباب محافظة حقل والمتنزهين الذين التقاهم سموه على كورنيش المحافظة الشمالي، مساء اليوم، الإعتزاز بما تحقق في المحافظة من نموٍ ورخاء، مؤكداً سموه أن الإنسان السعودي هو كنز هذا الوطن العظيم ، لما يتمتع به من تميز وحماس ، علاوةً على إبداعه ودقته في عمله.

وقال سموه: إن محافظة حقل مقبلة على نقلة نوعية وكبيرة شأنها شأن كل مدن ومحافظات المنطقة الساحلية، لما تضمه مشاريع رؤية 2030 العملاقة فيها ، داعيا إياهم وأبناء وبنات المنطقة للإستفادة من تلك المشاريع وفرصها الإستثمارية والوظيفية والتدريبية وبرامج الإبتعاث فيها، مؤكداً سموه أن ما يُعمل في منطقة ما، سوف تستفيد منه باقي مناطق المملكة.

وأضاف سموه: أنتم في وطن تحقيق الأحلام، وبالرغم مما جرى على العالم وتأثر به جراء جائحة كورونا لم تتوقف المشاريع في وطنكم ولا الفرص وذلك بفضل الله ثم الجهود التي سخرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد – حفظهما الله – للحفاظ على صحة وسلامة الإنسان، داعيا إياهم إلى استغلال الفرص المتاحة في هذا الوطن والعمل عليها، والتمسك بديننا الحنيف وعادات المملكة القيمة، والحرص على هذه البلاد العظيمة.

وكان سمو أمير منطقة تبوك قد قام بجولة تفقدية لأحياء وشوارع المحافظة ، مطلعا سموه على ماتعيشه حقل بإنسانها والمكان من نهضة وتقدم.