10 آلاف متدرب ومتدربة في مبادرة “جوّد” بتعليم عسير

المناطق - واس:

أطلقت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير مبادرة “جوّد” للتطوير والتدريب المكثّف لشاغلي وشاغلات الوظائف الإدارية في الإدارات والأقسام ومكاتب التعليم، والمدارس، وموظفي وموظفات بند الأجور والمستخدمين، بحضور المشرف العام على تطوير الموارد البشرية بوزارة التعليم الدكتور ماجد السعيد.



وأوضح مدير إدارة الموارد البشرية بتعليم المنطقة إبراهيم جهاش، أن المبادرة تهدف إلى تحسين مهارات الموظفين والموظفات وتنويع التدريب الموجّه لهم، والوصول بالتدريب لجميع المستهدفين والمستهدفات، والإسهام في رفع مستوى الأداء، مشيراً إلى أن المبادرة تنفّذ على مدى عشرة أيام، يقدم خلالها 30 برنامجاً، تستهدف عشرة آلاف متدرب ومتدربة ، بالشراكة مع مكاتب التعليم للبنين والبنات وإدارات التطوير المهني للبنين والبنات وتقنية المعلومات والأمن والسلامة.