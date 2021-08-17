أكثر من 800 برنامج لتثقيف وتوعية نزيلات مؤسسة رعاية الفتيات بالرياض

المناطق - الرياض:

نفذت مؤسسة رعاية الفتيات بالرياض التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة خلال العام الماضي اكثر من 800 برنامجاً متنوعاً لنزيلاتها المشمولات بالرعاية داخلها والكادر الوظيفي العامل معهن.

وقد نالت البرامج الدينية النصيب الأكبر من عدد البرامج المنفذة حيث اشتملت على 382 من المحاضرات التوعوية المستمرة إلى جانب تنظيم حلقات تحفيظ القرآن اليومية طوال العام وذلك بحسب اعداد النزيلات ومستوى ثقافتهن الدينية ، كما تنوعت بقية البرامج مابين رباضية واعمال فنية وحرفية وتنسيق الحدائق بالإضافة الى الدورات التطويرية للنزيلات والكادر العامل معهن.

وتسعى مؤسسة رعاية الفتيات بالرياض من خلال تنفيذ هذه البرامج إلى تثقيف النزيلات المشمولات بالرعاية داخلها واستثمار اوقات الفراغ لديهن في اكتشاف وتنمية قدراتهن وتصحيح بعض المفاهيم وتطوير كفاءة الكادر العامل معهن.