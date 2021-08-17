هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة شملت أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها ، وأجزاءً من محافظات بني حسن والعقيق والقرى والمندق وقلوة والمراكز التابعة لها، وعدداً من منتزهاتها، إرتوت على إثرها الأرض.
جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.
أمطار على الباحة
هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة شملت أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها ، وأجزاءً من محافظات بني حسن والعقيق والقرى والمندق وقلوة والمراكز التابعة لها، وعدداً من منتزهاتها، إرتوت على إثرها الأرض.
التعليقات (٠) اضف تعليق