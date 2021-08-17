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أمطار على الباحة

أمطار على الباحة
http://almnatiq.net/?p=1014665
المناطق - واس:

هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة شملت أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها ، وأجزاءً من محافظات بني حسن والعقيق والقرى والمندق وقلوة والمراكز التابعة لها، وعدداً من منتزهاتها، إرتوت على إثرها الأرض.
جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

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