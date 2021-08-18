جونسون وبايدن يتفقان على عقد قمة افتراضية لمجموعة الـ 7 حول أفغانستان

المناطق - وكالان:

قال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس الأميركي جو بايدن تحدث مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الثلاثاء بشأن الوضع في أفغانستان واتفقا على عقد اجتماع افتراضي لزعماء مجموعة السبع الأسبوع المقبل لمناقشة وضع استراتيجية ونهج مشتركين، فيما تعتزم بريطانيا استقبال 20 ألف لاجئ أفغاني.

وقال البيت الأبيض إن الزعيمين “ناقشا ضرورة استمرار التنسيق الوثيق بين الحلفاء والشركاء الديمقراطيين بشأن المضي قدما في سياسة أفغانستان بما في ذلك السبل التي يمكن للمجتمع الدولي من خلالها تقديم المزيد من المساعدة الإنسانية والدعم للاجئين وغيرهم من الأفغان المعرضين للخطر”.