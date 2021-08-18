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الأمم المتحدة تناشد المجتمع الدولي للحصول على مزيد من الدعم لمواصلة دعم اللاجئين في إقليم ‏تيغراي

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الأمم المتحدة تناشد المجتمع الدولي للحصول على مزيد من الدعم لمواصلة دعم اللاجئين في إقليم ‏تيغراي

الأمم المتحدة تناشد المجتمع الدولي للحصول على مزيد من الدعم لمواصلة دعم اللاجئين في إقليم ‏تيغراي
http://almnatiq.net/?p=1014691
المناطق - وكالات

ناشدت وكالات الأمم المتحدة المجتمع الدولي للحصول على مزيد من الدعم لمواصلة دعم ‏اللاجئين في إقليم تيغراي الإثيوبي.‏
وأوضحت المنظمة الدولية للهجرة في بيان صحفي أمس، أنها بحاجة ماسة إلى مبلغ 27 مليون دولار ‏بغرض مواصلة توفير المأوى الطارئ للنازحين داخلياً في إقليم تيغراي الإثيوبي، مشيرة إلى أن أكثر من ‏‏2.1 مليون شخص نزحوا داخلياً ويتم إيواء العديد منهم في 116 موقعاً للنازحين داخلياً في المنطقة.‏
من جانبها أكدت مفوضية شؤون اللاجئين في بيان صحفي حاجتها للحصول على أكثر من 164.5 مليون دولار ‏لمساعدة حوالي ثلاثة أرباع مليون شخص في تيغراي ونحو 120 ألف لاجئ إثيوبي في السودان.‏
وأفادت أن المبلغ المطلوب سيكون في غالبيته لتوفير المأوى والمستلزمات المنزلية والحماية، بما ‏في ذلك دعم الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي داخل إقليم تيغراي.‏

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