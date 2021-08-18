ناشدت وكالات الأمم المتحدة المجتمع الدولي للحصول على مزيد من الدعم لمواصلة دعم اللاجئين في إقليم تيغراي الإثيوبي.
وأوضحت المنظمة الدولية للهجرة في بيان صحفي أمس، أنها بحاجة ماسة إلى مبلغ 27 مليون دولار بغرض مواصلة توفير المأوى الطارئ للنازحين داخلياً في إقليم تيغراي الإثيوبي، مشيرة إلى أن أكثر من 2.1 مليون شخص نزحوا داخلياً ويتم إيواء العديد منهم في 116 موقعاً للنازحين داخلياً في المنطقة.
من جانبها أكدت مفوضية شؤون اللاجئين في بيان صحفي حاجتها للحصول على أكثر من 164.5 مليون دولار لمساعدة حوالي ثلاثة أرباع مليون شخص في تيغراي ونحو 120 ألف لاجئ إثيوبي في السودان.
وأفادت أن المبلغ المطلوب سيكون في غالبيته لتوفير المأوى والمستلزمات المنزلية والحماية، بما في ذلك دعم الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي داخل إقليم تيغراي.
الأمم المتحدة تناشد المجتمع الدولي للحصول على مزيد من الدعم لمواصلة دعم اللاجئين في إقليم تيغراي
ناشدت وكالات الأمم المتحدة المجتمع الدولي للحصول على مزيد من الدعم لمواصلة دعم اللاجئين في إقليم تيغراي الإثيوبي.
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