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الأمم المتحدة تناشد المجتمع الدولي للحصول على مزيد من الدعم لمواصلة دعم اللاجئين في إقليم ‏تيغراي

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بريطانيا وأمريكا تدعوان المجتمع الدولي لمنع حدوث أزمة إنسانية في أفغانستان

بريطانيا وأمريكا تدعوان المجتمع الدولي لمنع حدوث أزمة إنسانية في أفغانستان
ارشيفية
http://almnatiq.net/?p=1014695
المناطق - وكالات

دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الأمريكي جو بايدن إلى ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لمنع حدوث أزمة إنسانية في أفغانستان.
وأشار رئيس الوزراء البريطاني خلال الاتصال الذي أجراه مع الرئيس الأمريكي اليوم إلى خطط بلاده في هذا الشأن والتي منها زيادة المساعدات الإنسانية وإعادة توطين اللاجئين.
ويتطلع الجانبان إلى مناقشة هذه المسألة بمزيد من التفصيل في اجتماع افتراضي لقادة مجموعة السبع الذي سيقام الأيام المقبلة.

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