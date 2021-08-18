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طقس مستقر على معظم مناطق المملكة مع فرصة لهطول امطار رعدية على مرتفعات مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة ،المدينة )

طقس مستقر على معظم مناطق المملكة مع فرصة لهطول امطار رعدية على مرتفعات مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة ،المدينة )

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طقس مستقر على معظم مناطق المملكة مع فرصة لهطول امطار رعدية على مرتفعات مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة ،المدينة )

طقس مستقر على معظم مناطق المملكة مع فرصة لهطول امطار رعدية على مرتفعات مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة ،المدينة )
http://almnatiq.net/?p=1014701
المناطق - واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس مستقر على معظم مناطق المملكة مع فرصة لهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ،المدينة المنورة).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية بسرعة 15-38كم/ساعة. وجنوبية غربية على باب المندب تتحول الى شمالية بسرعة 12-30كم/ساعة , وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية الى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة. تتحول ليلا الى جنوبية بسرعة10-20كم/ساعة , وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

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