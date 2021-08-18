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استشارية أمراض جلدية: المملكة ضمن أفضل الدول في علاج البهاق

استشارية أمراض جلدية: المملكة ضمن أفضل الدول في علاج البهاق

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استشارية أمراض جلدية: المملكة ضمن أفضل الدول في علاج البهاق

استشارية أمراض جلدية: المملكة ضمن أفضل الدول في علاج البهاق
http://almnatiq.net/?p=1014704
المناطق - الرياض

قالت استشارية الأمراض الجلدية الدكتورة نجلاء الدوسري، إن السعودية من أفضل دول العالم في علاج البهاق.

وأكدت استشارية الأمراض الجلدية (خلال مداخلة لبرنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية): لدينا في المملكة جميع العلاجات المفيدة في علاج البهاق ومنها علاجات معروفة من أيام الفراعنة، كالعلاج المخصص للتبييض الكامل.

وأضافت: أسباب البهاق تتعدد وأبرزها الخلل في المناعة الذاتية، وتُحارب خلايا الصبغة، وهو مرض ليس وراثيا وليس له نمط وراثي معين لكنه شائع في العائلات، والدراسات تراه شائعا في التوائم.

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