استشارية أمراض جلدية: المملكة ضمن أفضل الدول في علاج البهاق

قالت استشارية الأمراض الجلدية الدكتورة نجلاء الدوسري، إن السعودية من أفضل دول العالم في علاج البهاق.
وأكدت استشارية الأمراض الجلدية (خلال مداخلة لبرنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية): لدينا في المملكة جميع العلاجات المفيدة في علاج البهاق ومنها علاجات معروفة من أيام الفراعنة، كالعلاج المخصص للتبييض الكامل.
وأضافت: أسباب البهاق تتعدد وأبرزها الخلل في المناعة الذاتية، وتُحارب خلايا الصبغة، وهو مرض ليس وراثيا وليس له نمط وراثي معين لكنه شائع في العائلات، والدراسات تراه شائعا في التوائم.
التعليقات (٠) اضف تعليق