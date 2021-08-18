احدث الأخبار

“الرويلي” يلتقي برئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة ورئيس أركان القوات الجوية بباكستان
أبرز المواد
 استشارية أمراض جلدية: المملكة ضمن أفضل الدول في علاج البهاق
منوعات
 طقس مستقر على معظم مناطق المملكة مع فرصة لهطول امطار رعدية على مرتفعات مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة ،المدينة )
أبرز المواد
 مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تقتني المخطوطة الوحيدة في العالم للسخاوي
محليات
 بريطانيا وأمريكا تدعوان المجتمع الدولي لمنع حدوث أزمة إنسانية في أفغانستان
دولي
 الأمم المتحدة تناشد المجتمع الدولي للحصول على مزيد من الدعم لمواصلة دعم اللاجئين في إقليم ‏تيغراي
دولي
 الخارجية الأمريكية تؤكد اكتمال إجلاء موظفي السفارة الأمريكية من كابول
دولي
 دراسة تكشف أسماء 5 أطعمة تقوي الذاكرة وتحميها و5 أخرى تدمرها
صحة
 دراسة تكشف علاقة بين حرائق الغابات ووفيات كورونا
منوعات
 ما هي أفضل الدول للشيخوخة؟ دراسة تكشف التصنيف
صحة
 جونسون وبايدن يتفقان على عقد قمة افتراضية لمجموعة الـ 7 حول أفغانستان
أبرز المواد
 صور.. “الحزم” يضم لاعب “الهلال”
أبرز المواد
“الرويلي” يلتقي برئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة ورئيس أركان القوات الجوية بباكستان

“الرويلي” يلتقي برئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة ورئيس أركان القوات الجوية بباكستان

أبرز المواد
استشارية أمراض جلدية: المملكة ضمن أفضل الدول في علاج البهاق

استشارية أمراض جلدية: المملكة ضمن أفضل الدول في علاج البهاق

منوعات
طقس مستقر على معظم مناطق المملكة مع فرصة لهطول امطار رعدية على مرتفعات مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة ،المدينة )

طقس مستقر على معظم مناطق المملكة مع فرصة لهطول امطار رعدية على مرتفعات مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة ،المدينة )

أبرز المواد
مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تقتني المخطوطة الوحيدة في العالم للسخاوي

مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تقتني المخطوطة الوحيدة في العالم للسخاوي

محليات

“الرويلي” يلتقي برئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة ورئيس أركان القوات الجوية بباكستان

“الرويلي” يلتقي برئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة ورئيس أركان القوات الجوية بباكستان
http://almnatiq.net/?p=1014707
المناطق - واس

التقى معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض بن حامد الرويلي، في العاصمة الباكستانية إسلام أباد اليوم، كلاً على حدة، بمعالي رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الباكستانية الفريق أول نديم رضا ورئيس أركان القوات الجوية الباكستانية الفريق أول طيار ظهير أحمد بابر سيدو.
وبحث معالي رئيس هيئة الأركان العامة خلال اللقاءين عدداً من الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تعزيز وتطوير العلاقات في التعاون العسكري والإستراتيجي بين البلدين.
حضر اللقاءين سفير خادم الحرمين الشريفين بجمهورية باكستان الإسلامية نواف المالكي والملحق العسكري بالسفارة اللواء الطيار الركن عوض الزهراني، والوفد الرسمي المرافق لمعالي رئيس هيئة الأركان العامة وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الباكستانية.

روابط ذات صلة

طقس مستقر على معظم مناطق المملكة مع فرصة لهطول امطار رعدية على مرتفعات مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة ،المدينة )

طقس مستقر على معظم مناطق المملكة مع فرصة لهطول امطار رعدية على مرتفعات مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة ،المدينة )
مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تقتني المخطوطة الوحيدة في العالم للسخاوي

مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تقتني المخطوطة الوحيدة في العالم للسخاوي
جونسون وبايدن يتفقان على عقد قمة افتراضية لمجموعة الـ 7 حول أفغانستان

جونسون وبايدن يتفقان على عقد قمة افتراضية لمجموعة الـ 7 حول أفغانستان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*