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المرة التاسعة.. بايرن ميونخ بطلا للسوبر الألماني

المرة التاسعة.. بايرن ميونخ بطلا للسوبر الألماني
http://almnatiq.net/?p=1014711
المناطق - وكالات

توج فريق بايرن ميونخ، بلقب كأس السوبر الألماني لكرة القدم، للمرة الثانية على التوالي والتاسعة في تاريخه بعد فوزه، الثلاثاء، على مضيفه بوروسيا دورتموند 3-1على ملعب سيجنال إيدونا بارك.
وانتهى الشوط الأول بتقدم بايرن ميونخ بهدف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وبعد مضي8 دقائق من بداية الشوط الثاني أضاف توماس مولر الهدف الثاني، ثم رد قائد دورتموند ماركو ريوس بهدف في الدقيقة 64 ، قبل أن يعود ليفاندوفسكي وسجل الهدف الثاني له والثالث للنادي البافاري في الدقيقة 74.
وسجل ليفاندوفسكي هدفه الرابع والعشرين خلال 24 مباراة جمعته بفريقه السابق دورتموند.
كما نجح المهاجم البولندي في هز شباك المنافسين للمباراة الـ14 على التوالي ليحطم رقمه الشخصي، ويقترب من تحطيم الرقم القياسي لجيرد مولر الأسطورة الراحل الذي سجل في 16 مباراة متتالية.
كما أصبح المهاجم الشاب لدورتموند يوسوفا موكوكو أصغر لاعب يشارك في كأس السوبر الألماني، حيث المواجهة أمام بايرن وهو في سن السادسة عشر وثمانية أشهر و28 يوماً.
وأحرز بايرن لقب كأس السوبر للمرة التاسعة في تاريخه بعد أن حقق الإنجاز ذاته في أعوام 1987، 1990، 2010 ، 2012 ، 2016 ، 2017 ، 2018، 2020.
كما شارك بايرن في كأس السوبر ست مرات أخرى لكنه تعرض للخسارة. أما دورتموند ففاز باللقب ست مرات من قبل في أعوام 1989 و1995 و1996 و2013 و2014 و2019 ، كما شارك في كأس السوبر خمس مرات أخرى لكنه خسر.
وجمعت المباراة بين بايرن ميونخ الذي توج في الموسم الماضي بلقبه التاسع على التوالي في الدوري الألماني، مع دورتموند الذي فاز بلقب النسخة الماضية من مسابقة كأس ألمانيا

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