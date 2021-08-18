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وزير الإعلام اليمني: دعم التحالف بقيادة المملكة أفشل مشروع إيران التدميري

وزير الإعلام اليمني: دعم التحالف بقيادة المملكة أفشل مشروع إيران التدميري
http://almnatiq.net/?p=1014714
المناطق - الرياض

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن دعم ومساندة تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية أفشل مشروع إيران التدميري في اليمن.

جاء ذلك خلال زيارته الخطوط الأمامية لجبهة حويشان بالمنطقة العسكرية السادسة في محافظة الجوف اليمنية، برفقة رئيس هيئة الأركان العامة بالقوات المسلحة اليمنية قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزير.

وأشار الإرياني إلى أن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تشكل خطرا وجوديا على حاضر اليمن ومستقبله، لافتاً إلى أن خطرها لا يقل عن التنظيمات الارهابية، وأن الشعب اليمني يتوق للحظة الخلاص.

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