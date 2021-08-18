احدث الأخبار

إصابة كورونا واحدة تفرض عزلا وإغلاقا في دولة بأكملها
أبرز المواد
 بسلسلة تغريدات.. سعد الحريري يرد بقوة على نصر الله
أبرز المواد
 صدفة لا تحدث إلا في الأفلام.. الرقم المفزع على “طائرة كابل”
أبرز المواد
 شؤون الحرمين : استقبال 60 ألف معتمر يومياً وسط منظومة متكاملة من الخدمات والإجراءات الاحترازية
محليات
 وزير الإعلام اليمني: دعم التحالف بقيادة المملكة أفشل مشروع إيران التدميري
دولي
 المرة التاسعة.. بايرن مينوخ بطلا للسوبر الألماني
أبرز المواد
 “الرويلي” يلتقي برئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة ورئيس أركان القوات الجوية بباكستان
أبرز المواد
 استشارية أمراض جلدية: المملكة ضمن أفضل الدول في علاج البهاق
منوعات
 طقس مستقر على معظم مناطق المملكة مع فرصة لهطول امطار رعدية على مرتفعات مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة ،المدينة )
أبرز المواد
 مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تقتني المخطوطة الوحيدة في العالم للسخاوي
محليات
 بريطانيا وأمريكا تدعوان المجتمع الدولي لمنع حدوث أزمة إنسانية في أفغانستان
دولي
 الأمم المتحدة تناشد المجتمع الدولي للحصول على مزيد من الدعم لمواصلة دعم اللاجئين في إقليم ‏تيغراي
دولي
إصابة كورونا واحدة تفرض عزلا وإغلاقا في دولة بأكملها

إصابة كورونا واحدة تفرض عزلا وإغلاقا في دولة بأكملها

أبرز المواد
بسلسلة تغريدات.. سعد الحريري يرد بقوة على نصر الله

بسلسلة تغريدات.. سعد الحريري يرد بقوة على نصر الله

أبرز المواد
صدفة لا تحدث إلا في الأفلام.. الرقم المفزع على “طائرة كابل”

صدفة لا تحدث إلا في الأفلام.. الرقم المفزع على “طائرة كابل”

أبرز المواد
شؤون الحرمين : استقبال 60 ألف معتمر يومياً وسط منظومة متكاملة من الخدمات والإجراءات الاحترازية

شؤون الحرمين : استقبال 60 ألف معتمر يومياً وسط منظومة متكاملة من الخدمات والإجراءات الاحترازية

محليات

إصابة كورونا واحدة تفرض عزلا وإغلاقا في دولة بأكملها

إصابة كورونا واحدة تفرض عزلا وإغلاقا في دولة بأكملها
http://almnatiq.net/?p=1014729
المناطق - وكالات

بعد اكتشاف إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا، أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، الثلاثاء، فرض إجراءات عزل عام وإغلاق في أنحاء البلاد.

ويستمر العزل العام 7 أيام في في أوكلاند كبرى مدن نيوزيلندا حيث تم رصد الإصابة، و3 أيام في باقي البلاد.

وقالت أرديرن إن السلطات تفترض أن الحالة الجديدة مصابة بالمتحور “دلتا”، غير أن هذا لم يتأكد بعد.

والحالة التي سجلت هي أول إصابة محلية بـ”كوفيد 19” في نيوزيلندا منذ 6 أشهر.

وتأكدت إصابة شخص بالفيروس في أوكلاند، من دون تحديد مصدر العدوى بعد، بحسب وزارة الصحة.

وأشارت الوزارة إلى أن “استجابة حازمة وسريعة هي أفضل وسيلة للحد من أي انتشار محتمل، والمطلوب من الجميع التزام الهدوء وتحمل المسؤولية إلى حين جمع مزيد من المعلومات حول حالة محتملة”، من دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

وحظيت نيوزيلندا بإشادات واسعة في الخارج لطريقة تعاملها مع الوباء، إذ لم تسجل إلا 26 وفاة بالفيروس في أوساط سكانها البالغ تعدادهم 5 ملايين نسمة.

ومع ذلك، فإن حملة التطعيم بطيئة، حيث تم تطعيم نحو 20 بالمئة فقط من السكان بشكل كامل حتى الآن.

وفُرض الإغلاق على سكان أوكلاند، وعددهم مليونا نسمة، عدة مرات لفترات قصيرة كان آخرها في مارس الماضي.

وأشارت السلطات الأسبوع الماضي إلى أن تسجيل إصابة مرتبطة بالمتحور “دلتا” سيقود إلى فرض “إغلاق قصير”.

روابط ذات صلة

بسلسلة تغريدات.. سعد الحريري يرد بقوة على نصر الله

بسلسلة تغريدات.. سعد الحريري يرد بقوة على نصر الله
صدفة لا تحدث إلا في الأفلام.. الرقم المفزع على “طائرة كابل”

صدفة لا تحدث إلا في الأفلام.. الرقم المفزع على “طائرة كابل”
وزير الإعلام اليمني: دعم التحالف بقيادة المملكة أفشل مشروع إيران التدميري

وزير الإعلام اليمني: دعم التحالف بقيادة المملكة أفشل مشروع إيران التدميري

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*