“الأرصاد” : أمطار رعدية على عسير والباحة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة – بمشيئة الله – تتضمن أمطار رعدية ، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية .

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة التاسعة مساءً، مدينة الباحة , ومحافظات,العقيق , والقرى , والمندق , وبلجرشي , وبني حسن , والأجزاء المجاورة لها.

كما نبّه المركز، من هطول أمطار رعدية على منطقة عسير ، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وذلك على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة، والحرجة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب .

وأوضح المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 9 مساءً.