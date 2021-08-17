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أمريكا.. إصابة 121 ألف طفل بكورونا في “أسبوع ما قبل الدراسة”

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“الأرصاد” : أمطار رعدية على عسير والباحة

“الأرصاد” : أمطار رعدية على عسير والباحة

منطقة الباحة

“الأرصاد” : أمطار رعدية على عسير والباحة

“الأرصاد” : أمطار رعدية على عسير والباحة
http://almnatiq.net/?p=1014732
المناطق - واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة – بمشيئة الله – تتضمن أمطار رعدية ، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية .
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة التاسعة مساءً، مدينة الباحة , ومحافظات,العقيق , والقرى , والمندق , وبلجرشي , وبني حسن , والأجزاء المجاورة لها.

كما نبّه المركز، من هطول أمطار رعدية على منطقة عسير ، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وذلك على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة، والحرجة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب .
وأوضح المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 9 مساءً.

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