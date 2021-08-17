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أمير منطقة تبوك يدشّن ويتفقد عدداً من المشروعات التنموية بمحافظة حقل

أمير منطقة تبوك يدشّن ويتفقد عدداً من المشروعات التنموية بمحافظة حقل

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أمير منطقة تبوك يدشّن ويتفقد عدداً من المشروعات التنموية بمحافظة حقل

أمير منطقة تبوك يدشّن ويتفقد عدداً من المشروعات التنموية بمحافظة حقل
http://almnatiq.net/?p=1014754
المناطق- تبوك-علي العميري:

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في محافظة حقل مساء أمس مشروعات تنموية وخدمية جديدة، وتفقد سير العمل في المشروعات القائمة التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.
وكان في استقبال سموه لدى وصوله في موقع معرض المشروعات الخاص ببلدية حقل ، معالي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبدالله بن إبراهيم العبد الكريم ، ومحافظ حقل خالد بن بندر الخريصي .
وفور وصول سموه دشن منظومة إنتاج حقل للمياه المحلاة، وشاهد عرضاً مرئياً عن المنظومة, واستمع لشرح موجز عن تلك المنظومة من معالي المحافظ ، والتي تهدف إلى تعزيز أمن إمدادات المياه بالمحافظة والقرى المحيطة، ونفذتها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالمحافظة، وبطاقة إنتاجية تصل إلى ١٧٠٠٠متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، وتعمل بتقنية التناضح العكسي الصديقة للبيئة ذات الكفاءة والتنافسية العالية.
عقب ذلك تفقد سموه مشروعات بلدية المحافظة الجاري تنفيذها ، وشاهد سموه عرضاً مرئياً عن تلك المشروعات، كما استمع لشرح موجز من رئيس بلدية المحافظة المهندس عبد الله سليم العمراني عن تلك المشروعات التي شملت مشروعات إنشاء مركز حضاري وتطوير التقاطعات الرئيسية والحدائق وممرات مشاه والساحات بالمحافظة بالإضافة إلى إنشاء مباني ومرافق بلدية بقيمة إجمالية قاربت الـ 30 مليون ريال .
وفي الختام أدلى سموه بتصريح صحفي قال فيه : هذا اليوم يوم مبارك ومن أيام الخير للمملكة العربية السعودية ، ولأهالي محافظة حقل الذين سيرون نتائجها قريبا ، وإنجاز آخر لما يتم إنجازه من مؤسسة التحلية والتي لها دور كبير ومشرف ، مشيدا سموه بجهود معالي المحافظ وزملاءه الذين بذلوا الكثير وأنجزوا الكثير ، حتى باتت المؤسسة تمتلك براءات إختراع على بعض الآلات التي لايوجد مثيلها في العالم ، مؤكدا سموه أن المياه هي شريان الحياة وماتقوم به المؤسسة أمر مذهل ، وإفتتاح محطة تحلية حقل اليوم جزء مما يتم عمله وإنجازه على مستوى المملكة عموما لمستقبلٍ واعد .

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