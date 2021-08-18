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واقعة طريفة.. فريق يقدم البطيخ للاعبيه لاستعادة طاقتهم فجاءت النتيجة “كارثية” (فيديو)

واقعة طريفة.. فريق يقدم البطيخ للاعبيه لاستعادة طاقتهم فجاءت النتيجة “كارثية” (فيديو)

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واقعة طريفة.. فريق يقدم البطيخ للاعبيه لاستعادة طاقتهم فجاءت النتيجة “كارثية” (فيديو)

واقعة طريفة.. فريق يقدم البطيخ للاعبيه لاستعادة طاقتهم فجاءت النتيجة “كارثية” (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1014760
المناطق - وكالات

شهدت ملاعب كرة القدم في ألمانيا السبت الماضي واقعة طريفة، حيث لجأ فريق أوغسبورغ للاستعانة بطريقة جديدة بغية مكافحة الطقس الحار خلال مباراة له في الدوري.

وكان أوغسبورغ متخلفًا بهدف من دون رد على أرضه أمام فريق هوفنهايم ضمن مباريات الأسبوع الأول في “البوندسليغا” حتى الدقيقة 67 من عمر المباراة في الشوط الثاني، حين لجأ مدرب الفريق لتقديم البطيخ للاعبيه خلال طلب الاستراحة المستقطعة من عمر المباراة.

وبدا لاعبو أوغسبورغ مستمتعين بتناول الفواكه المليئة بالماء المغذي وسط متابعة الجمهور الذي كان يشكو درجات الحرارة العالية.

لكن الأمر لم ينعكس إيجابيًا على الفريق الذي انهار بعد دقائق من “استراحة البطيخ”، وتلقت شباكه ثلاثة أهداف إضافية لتنتهي المباراة لصالح فريق هوفنهايم برباعية نظيفة، ويصبح “بطيخ أوغسبورغ” مادة دسمة لإطلاق الطرائف على منصات التواصل الإلكتروني.

بين البطيخ والرياضيين

ولا تعكس نتيجة المباراة الفوائد الحقيقية لفاكهة البطيخ على الرياضيين عمومًا، كون تلك الفاكهة تعد خيارًا صحيًا. فالبطيخ غني بالمحتوى المائي كما يوفر العديد من العناصر الغذائية للرياضيين.

ويساعد البطيخ أو شرب عصيره على إعادة ترطيب الجسم، ويغذي العضلات ويعوض السوائل المائية التي يفقدها الجسم خلال المباريات أو التمارين. كما أنه غني بالفيتامينات الأساسية ومضادات الأكسدة والمعادن والبوتاسيوم.

ويزداد محتوى البوتاسيوم عند تحويل الفاكهة إلى عصير. وهناك العديد من الدراسات التي تظهر أن البطيخ يمكن أن يساعد أيضًا في تقليل تقلصات العضلات وتنظيم الحموضة وتعب العضلات ووجعها بحسب الخبيرة الغذائية الهندية إدوينا راج.

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