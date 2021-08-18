احدث الأخبار

وكالة الطاقة الذرية: إيران تعجل بتخصيب اليورانيوم إلى قرب درجة صنع السلاح النووي
أبرز المواد
 واقعة طريفة.. فريق يقدم البطيخ للاعبيه لاستعادة طاقتهم فجاءت النتيجة “كارثية” (فيديو)
الرياضة
 أمير منطقة تبوك يدشّن ويتفقد عدداً من المشروعات التنموية بمحافظة حقل
منطقة تبوك
 كيف يؤدي الجوع إلى زيادة الوزن؟
صحة
 وزارة الكهرباء المصرية: عام 2027 سيشهد بداية تشغيل أول مفاعل نووي بتقنية روسية في مصر
أبرز المواد
 أمريكا.. إصابة 121 ألف طفل بكورونا في “أسبوع ما قبل الدراسة”
أبرز المواد
 “800 ألف قميص لميسي في أسبوع”.. باريس سان جرمان يعلق
الرياضة
 بالفيديو.. إنقاذ 3 إماراتيين عالقين في الصحراء منذ يومين
دولي
 “الأرصاد” : أمطار رعدية على عسير والباحة
منطقة الباحة
 إصابة كورونا واحدة تفرض عزلا وإغلاقا في دولة بأكملها
أبرز المواد
 بسلسلة تغريدات.. سعد الحريري يرد بقوة على نصر الله
أبرز المواد
 صدفة لا تحدث إلا في الأفلام.. الرقم المفزع على “طائرة كابل”
أبرز المواد
وكالة الطاقة الذرية: إيران تعجل بتخصيب اليورانيوم إلى قرب درجة صنع السلاح النووي

وكالة الطاقة الذرية: إيران تعجل بتخصيب اليورانيوم إلى قرب درجة صنع السلاح النووي

أبرز المواد
واقعة طريفة.. فريق يقدم البطيخ للاعبيه لاستعادة طاقتهم فجاءت النتيجة “كارثية” (فيديو)

واقعة طريفة.. فريق يقدم البطيخ للاعبيه لاستعادة طاقتهم فجاءت النتيجة “كارثية” (فيديو)

الرياضة
أمير منطقة تبوك يدشّن ويتفقد عدداً من المشروعات التنموية بمحافظة حقل

أمير منطقة تبوك يدشّن ويتفقد عدداً من المشروعات التنموية بمحافظة حقل

منطقة تبوك
كيف يؤدي الجوع إلى زيادة الوزن؟

كيف يؤدي الجوع إلى زيادة الوزن؟

صحة

وكالة الطاقة الذرية: إيران تعجل بتخصيب اليورانيوم إلى قرب درجة صنع السلاح النووي

وكالة الطاقة الذرية: إيران تعجل بتخصيب اليورانيوم إلى قرب درجة صنع السلاح النووي
http://almnatiq.net/?p=1014763
المناطق- رويترز

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الثلاثاء في تقرير اطلعت عليه رويترز إن إيران عجلت بتخصيب اليورانيوم لديها إلى قرب درجة صنع الأسلحة ولجأت من أجل هذا الغرض إلى مجموعتين من أجهزة الطرد المركزي المتطورة تخصب إحداهما اليورانيوم إلى درجة نقاوة 60 في المئة.
وقالت الوكالة في تقريرها المرفوع إلى الدول الأعضاء فيها إن إيران كانت تستخدم مجموعة مؤلفة من 164 جهاز طرد مركزي طراز آي آر-6 للتخصيب إلى ما يصل إلى 60 في المئة في مفاعل فوق الأرض في نطنز وتحققت الوكالة من أنها تستخدم الآن هذه المجموعة ومجموعة أخرى مكونة من 153 جهازا طراز آي آر-4 لنفس الغرض.

روابط ذات صلة

وزارة الكهرباء المصرية: عام 2027 سيشهد بداية تشغيل أول مفاعل نووي بتقنية روسية في مصر

وزارة الكهرباء المصرية: عام 2027 سيشهد بداية تشغيل أول مفاعل نووي بتقنية روسية في مصر
أمريكا.. إصابة 121 ألف طفل بكورونا في “أسبوع ما قبل الدراسة”

أمريكا.. إصابة 121 ألف طفل بكورونا في “أسبوع ما قبل الدراسة”
بالفيديو.. إنقاذ 3 إماراتيين عالقين في الصحراء منذ يومين

بالفيديو.. إنقاذ 3 إماراتيين عالقين في الصحراء منذ يومين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*