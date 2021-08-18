وكالة الطاقة الذرية: إيران تعجل بتخصيب اليورانيوم إلى قرب درجة صنع السلاح النووي

المناطق- رويترز

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الثلاثاء في تقرير اطلعت عليه رويترز إن إيران عجلت بتخصيب اليورانيوم لديها إلى قرب درجة صنع الأسلحة ولجأت من أجل هذا الغرض إلى مجموعتين من أجهزة الطرد المركزي المتطورة تخصب إحداهما اليورانيوم إلى درجة نقاوة 60 في المئة.

وقالت الوكالة في تقريرها المرفوع إلى الدول الأعضاء فيها إن إيران كانت تستخدم مجموعة مؤلفة من 164 جهاز طرد مركزي طراز آي آر-6 للتخصيب إلى ما يصل إلى 60 في المئة في مفاعل فوق الأرض في نطنز وتحققت الوكالة من أنها تستخدم الآن هذه المجموعة ومجموعة أخرى مكونة من 153 جهازا طراز آي آر-4 لنفس الغرض.