سلالة دلتا تزيد الإقبال على المعدن الأصفر

المناطق - رويترز

صعدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء لتحوم قرب أعلى مستوى في أسبوعين، إذ تعزز الطلب على المعدن الأصفر بفعل تنامي المخاوف حيال سلالة دلتا سريعة الانتشار من كوفيد-19 وأثرها الاقتصادي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1792.42 دولار للأونصة، بحلول الساعة 06:36 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ السادس من أغسطس 2021 عند 1795.25 دولار في الجلسة السابقة.

فيما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1793.50 دولار.

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق المعني بمنطقة آسيا والمحيط الهادي لدى “أواندا” إن “المشكلة الأبرز هي السلالة دلتا وما إذا كانت ستؤثر بشكل ملموس على التعافي العالمي. في هذا الوضع، من المرجح أن يجد الذهب المزيد من الشراء الباحث عن الملاذ”.

وأضاف: “لكن الذهب يواجه صعوبات لتجاوز مستويات المقاومة الفنية الكبيرة بين 1800 و1850 دولارا. مصير الذهب ستقرره لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) وما إذا كانت ستلمح إلى خفض وشيك للتحفيز في سبتمبر 2021”.

وما زالت معنويات المخاطرة ضعيفة في الأسواق المالية الأوسع نطاقا، فيما تحوم الأسهم الآسيوية قرب أدنى مستوياتها منذ بداية العام في الوقت الذي تجتاح فيه السلالة دلتا المنطقة.

ومما عزز الإشارات على تباطؤ الاقتصاد، انخفضت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في يوليو 2021.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.5 بالمئة إلى 23.75 دولار للأونصة، بينما صعد البلاتين 1.1 بالمئة إلى 1008.60 دولار.

وزاد البلاديوم 1.7 بالمئة إلى 2532.18 دولار، لينتعش من أدنى مستوى في نحو شهرين والذي سجله أمس الثلاثاء.