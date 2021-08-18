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الولايات المتحدة تسجل أكثر من 1000 وفاة بكوفيد-19 في يوم واحد

الولايات المتحدة تسجل أكثر من 1000 وفاة بكوفيد-19 في يوم واحد
http://almnatiq.net/?p=1014775
المناطق - وكالات

سجلت الولايات المتحدة أكثر من 1000 حالة وفاة بكوفيد-19 أمس الثلاثاء، أي ما يعادل نحو 42 وفاة في الساعة، وفقا لإحصاء أجرته وكالة “رويترز”.

يأتي ذلك بينما تواصل سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا التفشي بسرعة في أجزاء من البلاد تشهد معدلات تطعيم منخفضة.

وارتفعت الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي وبلغت في المتوسط 769 حالة يوميا، في أعلى معدل منذ منتصف أبريل نيسان، وفقا للإحصاء.

وأظهرت حصيلة “رويترز” التي تستند إلى بيانات رسمية، تسجيل 1017 وفاة أمس الثلاثاء، مما يرفع عدد الوفيات بسبب الجائحة إلى أقل بقليل من 623 ألفا، في أكبر عدد من الوفيات تعلن عنه أي دولة رسميا في العالم.

وكانت آخر مرة سجلت فيها الولايات المتحدة أكثر من 1000 وفاة يوميا بالفيروس في مارس.

وأكدت إدارة الرئيس جو بايدن مساء الثلاثاء أنها تعتزم تمديد إلزام المسافرين بارتداء الكمامات على الطائرات والقطارات والحافلات وفي المطارات ومحطات القطارات حتى منتصف يناير المقبل.

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