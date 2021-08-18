أمير الجوف يستعرض مشاريع الكهرباء بالمنطقة

المناطق - الجوف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، اليوم، مدير كهرباء منطقة الجوف هايل بن جبّان الرويلي.

واستعرض سموه أعمال ايصال الخدمة للمشتركين والمحطات التي تم تشغيلها، ومشاريع التحسين وإحلال الشبكات خلال العام 2021م، التي تأتي لرفع موثوقية الشبكة واستقرار النظام.

وبحث سموه عدداً من الموضوعات التي تقع في إطار عمل الشركة، بما يلبي احتياجات محافظات ومراكز وقرى المنطقة من المشروعات الكهربائية، ويسهم في توفير احتياجات الأهالي وجميع القطاعات الحكومية والخدمية من الخدمة الكهربائية.

وأكد سموه أهمية تقديم الخدمة للمواطنين بأعلى معايير الجودة والموثوقية في المنطقة ومحافظاتها.