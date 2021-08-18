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1438 زيارة ميدانية توعوية نفّذها تجمّع الأحساء الصحي

1438 زيارة ميدانية توعوية نفّذها تجمّع الأحساء الصحي
http://almnatiq.net/?p=1014798
المناطق - واس

نفّذ تجمع الأحساء الصحي 1438 زيارة ميدانية توعوية منذ بداية العام الميلادي الحالي حتى نهاية شهر مايو الماضي، شملت الدوائر الحكومية والجمعيات الخيرية والجهات التعليمية والمنشآت والأسواق التجارية، إضافة إلى المنتزهات السياحية والحدائق العامة، وغيرها من الجهات الأخرى.
وأوضح تجمّع الأحساء الصحي، أن هذه الزيارات تسهم في نشر الوعي الصحي وتعزيز الصحة العامة، والتوعية بسبل الوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19) ، والحث على ضرورة أخذ اللقاح، والتوعية والتعريف بالأيام الصحية العالمية، والعودة الآمنة للمدارس في ظل جائحة كورونا.
وبين أن عدد الزيارات للمنتزهات السياحية والحدائق العامة بلغت 119، والأسواق التجارية 358، والمجمعات التجارية 66، والتموينات الغذائية 226، والصالونات النسائية والرجالية 117، والمطاعم والكافيهات 295، والصيدليات 98، والمنشآت الصحية الأهلية 12، والدوائر الحكومية 70، والجمعيات الخيرية 43، والمعاهد والجامعة 28،؛ إضافةً إلى 6 زيارات للهجر التابعة لمحافظة الأحساء.

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