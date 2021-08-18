احدث الأخبار

جيروزاليم بوست”: الجيش الإسرائيلي يدفع باتجاه ضرب إيران بعد هجوم “ميرسر ستريت”
أبرز المواد
 شرطة الحدود الشمالية تضبط 45 شخصاً مخالفاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية
منطقة الحدود الشمالية
 1438 زيارة ميدانية توعوية نفّذها تجمّع الأحساء الصحي
المنطقة الشرقية
 “إثراء” ينظّم مؤتمر “تعلُّم بلا حدود”
ثقافة وفنون
 أمير الجوف يستعرض مشاريع الكهرباء بالمنطقة
منطقة الجوف
 الرئيس التنفيذي لمطارات الدمام: استراتيجية استثمارية تشغيلية لمطار الأحساء
المنطقة الشرقية
 وفد من المؤسسة العامة للري يزور الهيئة الملكية بالجبيل
المنطقة الشرقية
 “الصندوق العقاري “: 520 ألف أسرة سعودية استفادت من برنامج القرض العقاري المدعُوم حتى نهاية النصف الأول من 2021
الاقتصاد
 وزارة العدل: مركز المصالحة عقد 260 ألف جلسة عن بعد
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تسجل أكثر من 1000 وفاة بكوفيد-19 في يوم واحد
أبرز المواد
 سلالة دلتا تزيد الإقبال على المعدن الأصفر
أبرز المواد
 المسند: لا يلوح في الأفق انخفاضٌ ملحوظٌ لدرجة الحرارة حتى نهاية أغسطس
محليات
جيروزاليم بوست”: الجيش الإسرائيلي يدفع باتجاه ضرب إيران بعد هجوم “ميرسر ستريت”

جيروزاليم بوست”: الجيش الإسرائيلي يدفع باتجاه ضرب إيران بعد هجوم “ميرسر ستريت”

أبرز المواد
شرطة الحدود الشمالية تضبط 45 شخصاً مخالفاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

شرطة الحدود الشمالية تضبط 45 شخصاً مخالفاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

منطقة الحدود الشمالية
1438 زيارة ميدانية توعوية نفّذها تجمّع الأحساء الصحي

1438 زيارة ميدانية توعوية نفّذها تجمّع الأحساء الصحي

المنطقة الشرقية
“إثراء” ينظّم مؤتمر “تعلُّم بلا حدود”

“إثراء” ينظّم مؤتمر “تعلُّم بلا حدود”

ثقافة وفنون

جيروزاليم بوست”: الجيش الإسرائيلي يدفع باتجاه ضرب إيران بعد هجوم “ميرسر ستريت”

جيروزاليم بوست”: الجيش الإسرائيلي يدفع باتجاه ضرب إيران بعد هجوم “ميرسر ستريت”
http://almnatiq.net/?p=1014804
المناطق-الرياض

قالت صحيفة ”جيروزاليم بوست“ العبرية، اليوم الأربعاء، إن ”الجيش يدفع تجاه عمل عسكري ردا على هجوم إيران على الناقلة الإسرائيلية، ميرسر ستريت، في خليج عمان أواخر الشهر الماضي، في حين يرى المسؤولون السياسيون ضرورة اتباع الدبلوماسية“.
وكشف الصحيفة أن ”مباحثات بين المستوى السياسي وكبار الرتب في الجيش وجهاز الاستخبارات (الموساد) جرت الأسبوع الماضي، فيما يتعلق بالساحة البحرية الدولية، ونشاط إيران ضد السفن المملوكة لإسرائيل“.
وأشارت إلى أنه وفقا لأعضاء بارزين في هيئة الأركان والبحرية في الجيش فقد ”استنفدت إسرائيل نشاطها السياسي ضد إيران، وبالتالي فإن الرد العسكري مطلوب“، في أعقاب الهجوم الإيراني الأخير على ناقلة النفط (ميرسر ستريت).
ونقلت الصحيفة عن مصادر رفيعة في الجيش الإسرائيلي قولها، إنه ”لا ينبغي السماح للنظام الإيراني بمهاجمة الناقلات الإسرائيلية؛ لأن ذلك قد يؤدي إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمصالح الإسرائيلية في المستقبل، وتعريض السفن المدنية على خطوط الشحن في العالم للخطر“.

روابط ذات صلة

وزارة العدل: مركز المصالحة عقد 260 ألف جلسة عن بعد

وزارة العدل: مركز المصالحة عقد 260 ألف جلسة عن بعد
الولايات المتحدة تسجل أكثر من 1000 وفاة بكوفيد-19 في يوم واحد

الولايات المتحدة تسجل أكثر من 1000 وفاة بكوفيد-19 في يوم واحد
سلالة دلتا تزيد الإقبال على المعدن الأصفر

سلالة دلتا تزيد الإقبال على المعدن الأصفر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*