احدث الأخبار

أكثر من 900 مستفيداً من برامج الدمج الاجتماعي في إخاء خلال العام الماضي
محليات
 إرادة لخدمات إرادة بجدة يفعل اليوم العالمي للشباب
منطقة مكة المكرمة
 جيروزاليم بوست”: الجيش الإسرائيلي يدفع باتجاه ضرب إيران بعد هجوم “ميرسر ستريت”
أبرز المواد
 شرطة الحدود الشمالية تضبط 45 شخصاً مخالفاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية
منطقة الحدود الشمالية
 1438 زيارة ميدانية توعوية نفّذها تجمّع الأحساء الصحي
المنطقة الشرقية
 “إثراء” ينظّم مؤتمر “تعلُّم بلا حدود”
ثقافة وفنون
 أمير الجوف يستعرض مشاريع الكهرباء بالمنطقة
منطقة الجوف
 الرئيس التنفيذي لمطارات الدمام: استراتيجية استثمارية تشغيلية لمطار الأحساء
المنطقة الشرقية
 وفد من المؤسسة العامة للري يزور الهيئة الملكية بالجبيل
المنطقة الشرقية
 “الصندوق العقاري “: 520 ألف أسرة سعودية استفادت من برنامج القرض العقاري المدعُوم حتى نهاية النصف الأول من 2021
الاقتصاد
 وزارة العدل: مركز المصالحة عقد 260 ألف جلسة عن بعد
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تسجل أكثر من 1000 وفاة بكوفيد-19 في يوم واحد
أبرز المواد
أكثر من 900 مستفيداً من برامج الدمج الاجتماعي في إخاء خلال العام الماضي

أكثر من 900 مستفيداً من برامج الدمج الاجتماعي في إخاء خلال العام الماضي

محليات
إرادة لخدمات إرادة بجدة يفعل اليوم العالمي للشباب

إرادة لخدمات إرادة بجدة يفعل اليوم العالمي للشباب

منطقة مكة المكرمة
جيروزاليم بوست”: الجيش الإسرائيلي يدفع باتجاه ضرب إيران بعد هجوم “ميرسر ستريت”

جيروزاليم بوست”: الجيش الإسرائيلي يدفع باتجاه ضرب إيران بعد هجوم “ميرسر ستريت”

أبرز المواد
شرطة الحدود الشمالية تضبط 45 شخصاً مخالفاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

شرطة الحدود الشمالية تضبط 45 شخصاً مخالفاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

منطقة الحدود الشمالية

إرادة لخدمات إرادة بجدة يفعل اليوم العالمي للشباب

إرادة لخدمات إرادة بجدة يفعل اليوم العالمي للشباب
http://almnatiq.net/?p=1014807
المناطق - جدة

نظم مجمع إرادة والصحة النفسية لخدمات إرادة بجدة فعالية اليوم العالمي للشباب بالتعاون مع جمعية يمام الخير بهدف دعم الشباب والمساهمة في دفع عجلة التنمية للتعريف بدورهم في المجتمع وأهمية المستقبل بالنسبة لهم في رسالة تحمل أسمى القيم والمعاني الإنسانية للشباب الطموح الذي يرسم خارطة الطريق نحو مستقبل واعد.

بدورها ثمنت إدارة المجمع هذا البرنامج والنشاط التفاعلي الهام للشباب وتحصينهم بالفكر النير والسلوكيات الإيجابية التي تعمل على توجيههم نحو المشاركة المجتمعية بما يخدمهم ويخدم أسرهم ومجتمعهم مقدماً شكره لجمعية يمام الخير التطوعية التي ساهمت في تنظيم النشاط وتوزيع الهدايا لكافة الشباب المستهدفين.

روابط ذات صلة

“مرور الطائف” يغلق طريق “وادي وج” جزئيًا من 9 إلى 28 المحرم

“مرور الطائف” يغلق طريق “وادي وج” جزئيًا من 9 إلى 28 المحرم
شؤون الحرمين: الرئاسة تكثف جهودها لتواكب توافد المعتمرين من داخل المملكة وخارجها

شؤون الحرمين: الرئاسة تكثف جهودها لتواكب توافد المعتمرين من داخل المملكة وخارجها
مجلة فرقد تُقدّم مجموعة من الموضوعات الإبداعية في عددها الجديد “75”

مجلة فرقد تُقدّم مجموعة من الموضوعات الإبداعية في عددها الجديد “75”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*