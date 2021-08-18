إرادة لخدمات إرادة بجدة يفعل اليوم العالمي للشباب

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نظم مجمع إرادة والصحة النفسية لخدمات إرادة بجدة فعالية اليوم العالمي للشباب بالتعاون مع جمعية يمام الخير بهدف دعم الشباب والمساهمة في دفع عجلة التنمية للتعريف بدورهم في المجتمع وأهمية المستقبل بالنسبة لهم في رسالة تحمل أسمى القيم والمعاني الإنسانية للشباب الطموح الذي يرسم خارطة الطريق نحو مستقبل واعد.

بدورها ثمنت إدارة المجمع هذا البرنامج والنشاط التفاعلي الهام للشباب وتحصينهم بالفكر النير والسلوكيات الإيجابية التي تعمل على توجيههم نحو المشاركة المجتمعية بما يخدمهم ويخدم أسرهم ومجتمعهم مقدماً شكره لجمعية يمام الخير التطوعية التي ساهمت في تنظيم النشاط وتوزيع الهدايا لكافة الشباب المستهدفين.