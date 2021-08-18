أكثر من 900 مستفيداً من برامج الدمج الاجتماعي في إخاء خلال العام الماضي

المناطق - الرياض

كشفت إحصائية صدرت عن المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام ” إخاء ” عن استفادة 920 يتيماً ويتيمة من برامج الدمج الاجتماعي في المؤسسة خلال العام الماضي 2020 .

حيث بلغ عدد الأبناء المتطوعين المشاركين في البرامج المجتمعية 147 مستفيداً ومستفيدة ، كما بلغ عدد الأيتام المشاركين في الفعاليات المحلية والإقليمية والدولية 318 فرداً، فيما حققت المؤسسة ارتباط 435 يتيماً بصداقات خارجية إيجابية . إضافة إلى تدريب 20 ابنا لتقديم الإرشاد لبقية الأيتام من كافة فروع المؤسسة البالغ عددها 9 فروع منتشرة في مناطق المملكة .

وجاءت هذه المؤشرات والنتائج خلال الربع الأول من العام الماضي، حيث تم تعليق الأنشطة والفعاليات، وبقية برامج الدمج الاجتماعي بسبب الظرف الاستثنائي لجائحة كورونا.

جدير بالذكر أن “إخاء ” تهدف من برامج ومبادرات الدمج الاجتماعي إلى بناء مسارات دمج فردية للأبناء وفق احتياجاتهم الشخصية ، وتطوير مناشط اجتماعية تسهم في دمج حقيقي للأبناء، وكذلك تحفيزهم للمشاركة في المناشط الاجتماعية وفق منظومة تحفيز فاعلة. إضافة إلى تبني تنفيذ مناشط اجتماعية مفتوحة للأبناء بمشاركة أفراد المجتمع .

وتسعى المؤسسة إلى تنفيذ مبادرات التمكين الاجتماعي للمستفيدين ورفع مستوى انخراطهم الإيجابي في المجتمع، والاسهام في الحد من المشاكل النفسية والسلوكية والاجتماعية التي يعاني منها الأيتام ، وذلك لتحقيق الاندماج الاجتماعي، حيث تعمل تلك المبادرات على تنمية قدرات الأيتام الاجتماعية من خلال الدمج الإيجابي لهم في برامج وفعاليات وأنشطة مجتمعية، بالإضافة الى تعليمهم واكسابهم سلوكيات ، ومعايير اتجاهات تتوافق مع أدوارهم الاجتماعي التي تساهم في مسايرة المجتمع لتسيير تكيفهم واندماجهم في البيئة المحيطة بهم .

وتأتي برامج ومبادرات الدمج الاجتماعي منسجمة مع الرؤية الوطنية للمملكة 2030 التي دعت إلى تمكين المستفيدين من المنظمات والجمعيات الخيرية ، وتوفير الحياة الكريمة لهم ، والاستفادة من أحدث الأساليب العصرية لتحقيق تطلعاتهم وتلمس احتياجاتهم، والتمهيد لمستقبل واعد لهم بإذن الله ، ليكونوا أعضاء نافعين لأنفسهم ومنتجين في مجتمعهم .