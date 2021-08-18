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صحة الجوف تنفذ 4800 جولة توعية لمواصلة تطبيق الإجراءات الاحترازية

صحة الجوف تنفذ 4800 جولة توعية لمواصلة تطبيق الإجراءات الاحترازية

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صحة الجوف تنفذ 4800 جولة توعية لمواصلة تطبيق الإجراءات الاحترازية

صحة الجوف تنفذ 4800 جولة توعية لمواصلة تطبيق الإجراءات الاحترازية
http://almnatiq.net/?p=1014815
المناطق - الجوف

قالت صحة الجوف أنها نفذت 4800 جولة توعية صحية خلال نصف العام 2021م , للحث ومتابعة مواصلة تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا .
وأشارت إلى أنها نفذت 100 مبادرة وحملة خلال نصف العام لمواجهة كورونا والحث على أخذ لقاح كورونا, وشارك في الحملات 300 متطوع من متطوعي التطوع الصحي .
وبينت أنها شاركت في العديد من مناسبات المنطقة لفرض وتطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية, وحث الزوار على ذلك من خلال نقاط الفرز والبرشورات التوعوية والجولات الميدانية, كما قامت بجولات متعددة في المجمعات التجارية والأسواق الشعبية, والمطاعم والمقاهي والمتنزهات العامة لحث مرتاديها ومراقبة تطبيق الاحترازات الوقائية من التباعد والالتزام في لبس الكمامة .
كما نفذت صحة الجوف عدد من الجولات الميدانية لمتابعة تطبيق قرار دخول المحصنين فقط للأسواق والمولات والأماكن العامة والمناسبات .
وأشارت صحة الجوف إلى نفذت عدد من الحملات التوعوية لحث المجتمع لأخذ لقاح كورونا, حيث نفذت مؤخراً حملة “لأنك مهم” لحث كبار السن على أخذ اللقاح, وخصصت لهم مركز لقاح مستقل ضمن فعاليات مهرجان زيتون الجوف, كما قامت بحملات في الأسواق والمساجد والمطاعم, ونفذت حملات أخرى لحث الفئة العمرية من 12 إلى 18 سنة حيث نفذت حملة “لأنك” بطل قدمت من خلالها الهدايا لهذه الفئة بالمراكز الذي بادروا لأخذ اللقاح, وحملة “موعدك جاهز” أبلغت من خلالها هذه الفئة جاهزية مواعيدهم في تطبيق صحتي لأخذ اللقاح .
وأكدت صحة الجوف مواصلة حملاتها الميدانية للتوعية ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية, مهيبة بالجميع بمواصلة تطبيقها وأخذ لقاح كورونا للخروج من هذه الجائحة.

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