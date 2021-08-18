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أمين عسير يناقش خطة معالجة التشوه البصري مع الجهات الخدمية

أمين عسير يناقش خطة معالجة التشوه البصري مع الجهات الخدمية

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أمين عسير يناقش خطة معالجة التشوه البصري مع الجهات الخدمية

أمين عسير يناقش خطة معالجة التشوه البصري مع الجهات الخدمية
http://almnatiq.net/?p=1014818
المناطق - عسير

ناقش أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بمقر الأمانة خطة معالجة التشوه البصري مع الجهات الخدمية الأخرى المعنية، بهدف ضمان معالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري في محافظات ومراكز منطقة عسير كافة.
وأكد الحميدي خلال الاجتماع الذي عقد بحضور وكلاء الأمين والإدارات المعنية أن الأمانة وضعت خطة العمل المطلوبة من أجل تحقيق أهداف معالجة التشوه البصري في المنطقة .
و أكد بأن على الجهات الخدمية الأخرى متابعة المقاولين المنفذين وإلزامهم بالمواصفات العامة للأعمال المدنية المقرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إضافة الى الالتزام بدليل إجراءات العمل ووسائل السلامة المرورية الصادرة عن الأمانة.

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