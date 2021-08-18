أمير منطقة مكة ونائبه يستقبلان وزير النقل والخدمات اللوجستية

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان، في مقر الإمارة بجدة، معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر.

واطلع الأمير خالد الفيصل والأمير بدر بن سلطان على أعمال منظومة النقل والخدمات اللوجستية في منطقة مكة المكرمة، والمشاريع التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في المنطقة، حيث يجري حالياً تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع التطويرية الهادفة إلى رفع كفاءة وأداء الخدمات في مختلف منظومة النقل والخدمات اللوجستية، وتشمل مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ، الذي تقدم إلى المركز الخمسين عالمياً وفق قائمة تراكس لأفضل مطارات العالم، وميناء جدة الإسلامي الذي ضاعف طاقته الاستيعابية وقدراته التشغيلية، وميناء الملك عبدالله في محافظة رابغ، كما تضم منطقة مكة 3 محطات لشبكة قطار الحرمين التابعة لشركة سار والتي تعد ضمن أفضل 3 شركات في مؤشر الأمان العالمي، إضافة إلى شبكة طرق تتجاوز أطوالها 8,476 كم.

وعبر معالي الجاسر عن شكره وتقديره لأمير منطقة مكة المكرمة وسمو نائبه نظير الدعم الذي تحظى به مشاريع منظومة النقل والخدمات اللوجستية في المنطقة، مؤكداً حرصه وكافة العاملين في القطاع على الارتقاء بجودة الخدمات بما يتفق والمستهدفات الطموحة لاستراتيجية النقل والخدمات اللوجستية