ربط الجواز الصحي في “توكلنا” باتحاد النقل الجوي الدولي لتسهيل إجراءات السفر

المناطق - الرياض:

وقعت الهيئة العامة للطيران المدني مذكرة تعاون وتأييد لربط جواز السفر الصحي في تطبيق “توكلنا”، مع اتحاد النقل الجوي الدولي “أياتا”.

وتشمل المذكرة، الجوانب المتعلقة بتسهيل إجراءات السفر حسب أفضل الممارسات الدولية، وقبول منصة جواز السفر الصحي كمبادرة لرقمنة الشهادات الصحية من مصادر موثوقة ومختبرات معتمدة من خلال التعاون مع شركات الطيران، والتعاون بشأن ربط تطبيق “توكلنا” مع تطبيق اتحاد النقل الجوي الدولي IATA.

يأتي ذلك بعد توقيع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” والهيئة العامة للطيران المدني اليوم (الأربعاء)، اتفاقية البرتوكول التشغيلي، والتي تهدف إلى وضع إطار عام لمجالات التعاون بين الطرفين، تشمل الإسهام في تسهيل إجراءات السفر والتحقق من أهلية المسافرين الصحية حسب أفضل الممارسات الدولية لتشريعات الطيران المدني لحماية حقوق المسافرين وأصحاب المصلحة.

وأوضح رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله الغامدي، أن نجاح الربط سيسهم في دعم جهود الجهات الحكومية في مكافحة جائحة كورونا، وذلك من خلال التعرف بكل سهولة على الحالة الصحية للمسافرين، ورقمنة إجراءات السفر من وإلى المملكة.

من جهته، أوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عبدالعزيز الدعيلج، أن الهيئة تسعى إلى دعم منظومة “توكلنا” وتعزيز تعاونها مع “أياتا” للوصول إلى حلول رقمية متكاملة تشجع على إعادة الحركة الجوية والسفر من وإلى المملكة، وتساعد في تحسين تجربة العميل سواء المسافر داخل المطارات أو في دعم الخدمات اللوجستية التي تشمل الربط مع وسائل المواصلات والنقل الأخرى وتسهيل الإجراءات للوصول من وإلى الطائرة وتغطية رحلة متكاملة ومرنة للعميل.

وتعد المملكة من أول الدول التي نجحت في ربط منصة حكومية بمنصة دولية، وتهدف الهيئة إلى دعم منظومة “توكلنا” وتعزيز تعاونها مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي، للوصول إلى حلول رقمية متكاملة تعكس مكانة المملكة في مجال التحول الرقمي، وتشجع على إعادة الحركة الجوية والسفر من وإلى المملكة، إضافة إلى دور هذه المبادرة في سرعة تعافي مجال النقل الجوي في المملكة والعالم.