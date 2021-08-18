بلدية وسط الدمام: إطلاق مبادرة للحفاظ على الأشجار المعمرة

المناطق - الشرقية:

كشفت بلدية وسط الدمام عن إطلاق مبادرة “الحفاظ على الأشجار المعمرة “، بهدف العناية بهذه الأشجار، نظرا لما تمثله من ثروة وطنية فريدة من نوعها وتراثا بالغ الأهمية، إضافة الى آثارها الإيجابية في المحافظة على الجانب البيئي.

وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبد الله بن سند الشمري أنه بناءً على توجيهات معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، وبمتابعة من وكيل الأمين للخدمات المهندس زياد بن محمد مغربل، فقد قامت البلدية بإطلاق المبادرة، من خلال حصر 89 شجرة تنتمي إلى فصائل الأشجار المعمرة ووضع اللوحات التعريفية عليها والتي تبين تاريخ الشجرة ونوعها وعمرها التقديري، لافتا الى أنه تم حصر 8 أنواع من الأشجار وهي شجر اللبخ والكافور وأشجار اللوز الهندي ولسان العصفور والنيم وشجرة السدر والطلح الملحي.

وأكد بأن البلدية ووفق استراتيجيتها المنبثقة من استراتيجية الأمانة تولي اهتماما خاصا لتلك الأشجار من خلال الاعتناء بها بشكل دوري لحمايتها من الحشرات والأمراض، معربا عن تطلعه لإبداء المجتمع الحرص اللازم وعدم الحاق الضرر بها وحمايتها وأن المحافظة عليها مسؤولية الجميع، مشددا بأن هذه الخطوة تهدف إلى زيادة الغطاء النباتي ورفع نصيب الفرد من المسطحات الخضراء.