طريقة معرفة الاشتراطات الصحية لوجهة سفرك من خلال “توكلنا”

المناطق - الرياض:

وقعت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم (الأربعاء)، مذكرة تعاون وتأييد لربط جواز السفر الصحي في تطبيق “توكلنا”، مع اتحاد النقل الجوي الدولي “أياتا”، لتسهيل إجراءات السفر والتحقق من أهلية المسافرين الصحية وفق أفضل الممارسات الدولية.

وأوضح مقطع فيديو بثته “العربية”، كيفية التعرف على متطلبات السفر والاشتراطات الصحية للوجهات الدولية للمسافرين عبر النسخة المرتقب تحديثها من تطبيق “توكلنا”، حسب الوجهة المحددة للسفر.

وتتم معرفة متطلبات السفر من خلال “توكلنا”، عبر اختيار مطار المغادرة، ومن ثم اختيار الدولة المقصودة، وتحديد تاريخ الوصول والمغادرة، ثم الضغط على “استعلام” لتظهر اشتراطات ومتطلبات السفر إلى تلك الوجهة.