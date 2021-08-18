أمانة جدة تصادر (11) طنًّا من الخضروات والفواكه للحد من الباعة الجائلين

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صادرت أمانة جدة (11) طنًّا من الخضروات والفواكه بمحيط السوق المركزي للخضروات بجدة بحي الصفا للحد من ظاهرة الباعة الجائلين، إلى جانب إزالة (61) من العربات والبسطات العشوائية التي كانت تستغل الساحات والطرق العامة.



وأوضحت الأمانة أن نتائج الجولات الميدانية التي تمت في محيط فرع الأمانة بحي الصفا، أسفرت عن رصد 3 مستودعات، تحتوي على خضروات وفواكه، وقد صودرت وسُلمت للجمعية الخيرية.