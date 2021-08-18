أمير نجران يلتقي بمعالي نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان

أمير نجران يلتقي بمعالي نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان

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أمير نجران يلتقي بمعالي نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان

أمير نجران يلتقي بمعالي نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان
http://almnatiq.net/?p=1014874
المناطق - واس:

التقى صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في مكتبه اليوم، بمعالي نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الأستاذ عبد العزيز بن عبدالله الخيال والوفد المرافق له ، ومدير فرع الهيئة بالمنطقة حمزة الشريف.
وقدم معالي نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان إيجازاً عن أعمال الهيئة ، مثمنا ما يلقاه فرع الهيئة في المنطقة من دعم واهتمام من سموه والتفاعل والتعاون من الإدارات التي تتم زياراتها، مؤكداً حرص الهيئة على تطوير العمل وتوطيد العلاقات مع الجهات الحكومية وإمارات المناطق.
ونوه سموه بجهود هيئة حقوق الإنسان، وما تقدمه من مخرجات ونهج لحفظ الحقوق الإنسانية، مبيناً أهمية مثل هذه الزيارات للجهات ذات العلاقة، مبدياً كامل الدعم لخدمة فرع الهيئة في المنطقة للوصول للتميز في الأعمال.

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