أمير القصيم يرأس اجتماع اللجنة الرئيسية للدفاع المدني بالمنطقة

المناطق - القصيم:

رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، في مكتبه اليوم, اجتماع اللجنة الرئيسية للدفاع المدني بالمنطقة ، بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان، ووكيل للشؤون الأمنية الدكتور نايف المرواني وأعضاء اللجنة من مديري الإدارات الحكومية.

وفي بداية الاجتماع اطلع الجميع على عرض عن تقرير اللجنة وأبرز إنجازاتها ، والجهود التكاملية بين الجهات الحكومية ، بما ينعكس على تطبيق التعليمات المرتبطة بسلامة المنشآت وحفاظا على المواطنين وممتلكاتهم .

ووجّه سمو أمير المنطقة بمضاعفة الجهود، وتفعيل الخطط المعدة وضرورة التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المشاركة في أعمال اللجنة ، مؤكداً على أهمية اتخاذ جميع التدابير الوقائية التي تكفل تحقيق السلامة وتسهم في حفظ الأرواح والممتلكات.

كما شدد على الاستمرارية بالقيام بأدوار اللجنة المنوطة بها بمختلف الأعمال التي تقع ضمن اختصاصاتها بالتعاون مع الجهات المشاركة فيها .