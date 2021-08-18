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أمير القصيم يتسلم تقريراً حول استعدادات تعليم المنطقة للعام الدراسي الجديد

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أمير القصيم يتسلم تقريراً حول استعدادات تعليم المنطقة للعام الدراسي الجديد

أمير القصيم يتسلم تقريراً حول استعدادات تعليم المنطقة للعام الدراسي الجديد
http://almnatiq.net/?p=1014885
المناطق - واس:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، بمكتبه اليوم , مدير إدارة تعليم المنطقة سليمان الفريح ، الذي سلّم سموه تقريرا لاستعدادات وجاهزية التعليم بالمنطقة لانطلاقة العام الدراسي الجديد .
واكد سموه أهمية الجاهزية العالية وتطبيق التعليمات الواردة من الجهات المعنية حفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات وضمانًا لمواصلة رحلتهم التعليمية ، مثمنا جهود منسوبي التعليم بالمنطقة المتواصلة لتهيئة البيئة التعليمية للطلاب والطالبات .
فيما ثمن الفريح متابعة سموه الدائمة لكل ما من شأنه رقي وتطوير التعليم في المنطقة .
حضر الاستقبال وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان.

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