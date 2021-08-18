استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، بمكتبه اليوم , مدير إدارة تعليم المنطقة سليمان الفريح ، الذي سلّم سموه تقريرا لاستعدادات وجاهزية التعليم بالمنطقة لانطلاقة العام الدراسي الجديد .
واكد سموه أهمية الجاهزية العالية وتطبيق التعليمات الواردة من الجهات المعنية حفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات وضمانًا لمواصلة رحلتهم التعليمية ، مثمنا جهود منسوبي التعليم بالمنطقة المتواصلة لتهيئة البيئة التعليمية للطلاب والطالبات .
فيما ثمن الفريح متابعة سموه الدائمة لكل ما من شأنه رقي وتطوير التعليم في المنطقة .
حضر الاستقبال وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان.
أمير القصيم يتسلم تقريراً حول استعدادات تعليم المنطقة للعام الدراسي الجديد
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، بمكتبه اليوم , مدير إدارة تعليم المنطقة سليمان الفريح ، الذي سلّم سموه تقريرا لاستعدادات وجاهزية التعليم بالمنطقة لانطلاقة العام الدراسي الجديد .
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