أمير القصيم يتسلم تقريراً حول استعدادات تعليم المنطقة للعام الدراسي الجديد

المناطق - واس:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، بمكتبه اليوم , مدير إدارة تعليم المنطقة سليمان الفريح ، الذي سلّم سموه تقريرا لاستعدادات وجاهزية التعليم بالمنطقة لانطلاقة العام الدراسي الجديد .

واكد سموه أهمية الجاهزية العالية وتطبيق التعليمات الواردة من الجهات المعنية حفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات وضمانًا لمواصلة رحلتهم التعليمية ، مثمنا جهود منسوبي التعليم بالمنطقة المتواصلة لتهيئة البيئة التعليمية للطلاب والطالبات .

فيما ثمن الفريح متابعة سموه الدائمة لكل ما من شأنه رقي وتطوير التعليم في المنطقة .

حضر الاستقبال وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان.