ترقية العقيد ياسر العتيبي إلى رتبة عميد

المناطق - الرياض:

صدر الامر الملكي الكريم بترقية العقيد ياسر بن عيد العتيبي من منسوبي وزارة الحرس الوطني الى رتبة عميد.



وأعرب العميد العتيبي عن عظيم شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة، واعدًا ببذل المزيد من الجهد والعطاء، لخدمة الدين ثم المليك والوطن، وأن يكون عند حسن ظن القيادة.



وتتقدم أسرة صحيفة “المناطق” بالتهنئة إلى العميد ياسر العتيبي بمناسبة الترقية، سائلين المولى عز وجل له التوفيق والسداد وأن تكون الترقية حافزاً لتقديم المزيد من الجهد والعطاء.