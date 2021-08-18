احدث الأخبار

أمريكا توافق على إعطاء جرعة ثالثة معزّزة من لقاحات “كورونا”
أبرز المواد
 توقيف (11) مخالفًا أشعلوا النار في غير الأماكن المخصصة لها
أبرز المواد
 توقيف (27) مُصابًا بـ “كورونا” خالفوا التعليمات
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يصدر عددا من التكليفات بديوان الإمارة
أبرز المواد
 ترقية العقيد ياسر العتيبي إلى رتبة عميد
أبرز المواد
 ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا إلى 32.8 مليون
أبرز المواد
 الصحة العالمية تؤكد التزامها بالبقاء في أفغانستان
أبرز المواد
 أمير الشرقية: المملكة بذلت جهودًا كبيرة للسيطرة على جائحة كورونا والحد من انتشارها
أبرز المواد
 أمير القصيم يتسلم تقريراً حول استعدادات تعليم المنطقة للعام الدراسي الجديد
أبرز المواد
 استئصال ورم غير حميد للغشاء المغطي للبطن والصدر في “طبيّة جامعة الملك سعود”
أبرز المواد
 أمير القصيم يرأس اجتماع اللجنة الرئيسية للدفاع المدني بالمنطقة
أبرز المواد
 أمير نجران يلتقي بمعالي نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان
أبرز المواد
أمريكا توافق على إعطاء جرعة ثالثة معزّزة من لقاحات “كورونا”

أمريكا توافق على إعطاء جرعة ثالثة معزّزة من لقاحات “كورونا”

أبرز المواد
توقيف (11) مخالفًا أشعلوا النار في غير الأماكن المخصصة لها

توقيف (11) مخالفًا أشعلوا النار في غير الأماكن المخصصة لها

أبرز المواد
توقيف (27) مُصابًا بـ “كورونا” خالفوا التعليمات

توقيف (27) مُصابًا بـ “كورونا” خالفوا التعليمات

أبرز المواد
أمير منطقة جازان يصدر عددا من التكليفات بديوان الإمارة

أمير منطقة جازان يصدر عددا من التكليفات بديوان الإمارة

أبرز المواد

ترقية العقيد ياسر العتيبي إلى رتبة عميد

ترقية العقيد ياسر العتيبي إلى رتبة عميد
http://almnatiq.net/?p=1014898
المناطق - الرياض:

صدر الامر الملكي الكريم بترقية العقيد ياسر بن عيد العتيبي من منسوبي وزارة الحرس الوطني الى رتبة عميد. 

وأعرب العميد العتيبي  عن عظيم شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة، واعدًا ببذل المزيد من الجهد والعطاء، لخدمة الدين ثم المليك والوطن، وأن يكون عند حسن ظن القيادة.

وتتقدم أسرة صحيفة “المناطق” بالتهنئة إلى العميد ياسر العتيبي بمناسبة الترقية، سائلين المولى عز وجل له التوفيق والسداد وأن تكون الترقية حافزاً لتقديم المزيد من الجهد والعطاء.

روابط ذات صلة

أمريكا توافق على إعطاء جرعة ثالثة معزّزة من لقاحات “كورونا”

أمريكا توافق على إعطاء جرعة ثالثة معزّزة من لقاحات “كورونا”
توقيف (11) مخالفًا أشعلوا النار في غير الأماكن المخصصة لها

توقيف (11) مخالفًا أشعلوا النار في غير الأماكن المخصصة لها
توقيف (27) مُصابًا بـ “كورونا” خالفوا التعليمات

توقيف (27) مُصابًا بـ “كورونا” خالفوا التعليمات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*