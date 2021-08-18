أمير منطقة جازان يصدر عددا من التكليفات بديوان الإمارة

المناطق - جازان:

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان، اليوم قرارا يقضي بعددا من التكليفات الإدارية والقيادية بديوان الإمارة ويشمل التكليف كل من:

-الموظف علي بن محمد الدريبي بالعمل مديرا لمركز الوثائق والمحفوظات.

-الموظف حسن بن يحيى حكمي بالعمل مديرا لمركز الاتصالات الإدارية.

-الموظفة هدى بنت محمد العصري بالعمل مساعدة لمدير مركز الإتصالات الإدارية.

-الموظفة هناء بنت عبده حلوي بالعمل بوكالة الحقوق.



وأعرب المكلفون عن خالص شكرهم وتقديرهم على ثقة سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه ، سائلين الله -عز وجل- أن يكونوا عند حسن ظن ولاة الأمر، لما فيه خدمة الوطن والمواطن.