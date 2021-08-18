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أمير منطقة جازان يصدر عددا من التكليفات بديوان الإمارة

أمير منطقة جازان يصدر عددا من التكليفات بديوان الإمارة

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أمير منطقة جازان يصدر عددا من التكليفات بديوان الإمارة

أمير منطقة جازان يصدر عددا من التكليفات بديوان الإمارة
http://almnatiq.net/?p=1014903
المناطق - جازان:

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان، اليوم قرارا يقضي بعددا من التكليفات الإدارية والقيادية بديوان الإمارة ويشمل التكليف كل من:
-الموظف علي بن محمد الدريبي بالعمل مديرا لمركز الوثائق والمحفوظات.
-الموظف حسن بن يحيى حكمي بالعمل مديرا لمركز الاتصالات الإدارية.
-الموظفة هدى بنت محمد العصري بالعمل مساعدة لمدير مركز الإتصالات الإدارية.
-الموظفة هناء بنت عبده حلوي بالعمل بوكالة الحقوق.

وأعرب المكلفون عن خالص شكرهم وتقديرهم على ثقة سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه ، سائلين الله -عز وجل- أن يكونوا عند حسن ظن ولاة الأمر، لما فيه خدمة الوطن والمواطن.

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