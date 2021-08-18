أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان، اليوم قرارا يقضي بعددا من التكليفات الإدارية والقيادية بديوان الإمارة ويشمل التكليف كل من:
-الموظف علي بن محمد الدريبي بالعمل مديرا لمركز الوثائق والمحفوظات.
-الموظف حسن بن يحيى حكمي بالعمل مديرا لمركز الاتصالات الإدارية.
-الموظفة هدى بنت محمد العصري بالعمل مساعدة لمدير مركز الإتصالات الإدارية.
-الموظفة هناء بنت عبده حلوي بالعمل بوكالة الحقوق.
وأعرب المكلفون عن خالص شكرهم وتقديرهم على ثقة سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه ، سائلين الله -عز وجل- أن يكونوا عند حسن ظن ولاة الأمر، لما فيه خدمة الوطن والمواطن.
أمير منطقة جازان يصدر عددا من التكليفات بديوان الإمارة
أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان، اليوم قرارا يقضي بعددا من التكليفات الإدارية والقيادية بديوان الإمارة ويشمل التكليف كل من:
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