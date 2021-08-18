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توقيف (11) مخالفًا أشعلوا النار في غير الأماكن المخصصة لها

توقيف (11) مخالفًا أشعلوا النار في غير الأماكن المخصصة لها
http://almnatiq.net/?p=1014910
المناطق - واس:

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (11) مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، ارتكبوا مخالفات إشعال نار في غير الأماكن المخصصة لها بمتنزه الملك عبدالعزيز الوطني بالسودة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أن الإجراءات النظامية كافة طُبقت بحق المخالفين من الجهات المعنية، مبينًا أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها غرامة تصل إلى (3000) ريال.

وحث الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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