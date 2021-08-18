احدث الأخبار

أمريكا توافق على إعطاء جرعة ثالثة معزّزة من لقاحات “كورونا”
أبرز المواد
 توقيف (11) مخالفًا أشعلوا النار في غير الأماكن المخصصة لها
أبرز المواد
 توقيف (27) مُصابًا بـ “كورونا” خالفوا التعليمات
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يصدر عددا من التكليفات بديوان الإمارة
أبرز المواد
 ترقية العقيد ياسر العتيبي إلى رتبة عميد
أبرز المواد
 ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا إلى 32.8 مليون
أبرز المواد
 الصحة العالمية تؤكد التزامها بالبقاء في أفغانستان
أبرز المواد
 أمير الشرقية: المملكة بذلت جهودًا كبيرة للسيطرة على جائحة كورونا والحد من انتشارها
أبرز المواد
 أمير القصيم يتسلم تقريراً حول استعدادات تعليم المنطقة للعام الدراسي الجديد
أبرز المواد
 استئصال ورم غير حميد للغشاء المغطي للبطن والصدر في “طبيّة جامعة الملك سعود”
أبرز المواد
 أمير القصيم يرأس اجتماع اللجنة الرئيسية للدفاع المدني بالمنطقة
أبرز المواد
 أمير نجران يلتقي بمعالي نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان
أبرز المواد
أمريكا توافق على إعطاء جرعة ثالثة معزّزة من لقاحات “كورونا”

أمريكا توافق على إعطاء جرعة ثالثة معزّزة من لقاحات “كورونا”

أبرز المواد
توقيف (11) مخالفًا أشعلوا النار في غير الأماكن المخصصة لها

توقيف (11) مخالفًا أشعلوا النار في غير الأماكن المخصصة لها

أبرز المواد
توقيف (27) مُصابًا بـ “كورونا” خالفوا التعليمات

توقيف (27) مُصابًا بـ “كورونا” خالفوا التعليمات

أبرز المواد
أمير منطقة جازان يصدر عددا من التكليفات بديوان الإمارة

أمير منطقة جازان يصدر عددا من التكليفات بديوان الإمارة

أبرز المواد

أمريكا توافق على إعطاء جرعة ثالثة معزّزة من لقاحات “كورونا”

أمريكا توافق على إعطاء جرعة ثالثة معزّزة من لقاحات “كورونا”
http://almnatiq.net/?p=1014912
المناطق - وكالات:

أعلنت السلطات الصحية الأمريكية اليوم، أنه ابتداءً من 20 سبتمبر المقبل، سيمكن إعطاء جرعة ثالثة معزّزة لمن تلقوا لقاحًا من شركتي “فايزر, وموديرنا”، شريطة أن يكون ذلك بعد مرور ثمانية أشهر من الجرعة الثانية.

وقال مسؤولون في المنظومة الصحية الأمريكية في بيان اليوم, إن البيانات المتاحة تشير إلى أن الحماية من الإصابة بفيروس سارس-كوف-2 تبدأ في الانخفاض بمرور الوقت بعد أول جرعتين من اللقاح، في ظل انتشار المتحور دلتا، وخاصةً أولئك المعرضين لخطر أكبر أو من تم تطعيمهم خلال المراحل الأولى من بدء التطعيم.

وأكد البيان أن الجرعة الثالثة من لقاحي “فايزر وموديرنا”، ستكون ضرورية لتعزيز الحماية التي يقدمها اللقاح من الفيروس، وإطالة أمدها.

روابط ذات صلة

توقيف (11) مخالفًا أشعلوا النار في غير الأماكن المخصصة لها

توقيف (11) مخالفًا أشعلوا النار في غير الأماكن المخصصة لها
توقيف (27) مُصابًا بـ “كورونا” خالفوا التعليمات

توقيف (27) مُصابًا بـ “كورونا” خالفوا التعليمات
أمير منطقة جازان يصدر عددا من التكليفات بديوان الإمارة

أمير منطقة جازان يصدر عددا من التكليفات بديوان الإمارة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*