جامعة شقراء تقيم محاضرة للتعريف بمتطلبات العودة الآمنة داخل المعامل التعليمية والبحثية

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أقامت جامعة شقراء ممثلة في عمادة البحث العلمي اليوم, محاضرة توعوية بعنوان “لعودة أكثر أمانًا داخل المعامل التعليمية والبحثية”، بهدف تهيئة الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس والموظفين للعودة إلى استئناف العملية التعليمية حضوريًا.

وتناولت المحاضرة العديد من المحاور من بينها فعالية الإجراءات التي اتخذتها المملكة منذ بداية الجائحة التي أسهمت في الحد من انتشار الإصابة بالفيروس بين المواطنين والمقيمين واستخدام التقنية الحديثة في العملية التعليمية كبديل عن الدراسة الحضورية , بالإضافة إلى تقديم النصائح المهمة لطلبة الجامعة ومنسوبيها أثناء العودة للدراسة الحضورية من بينها أهمية الحصول على جرعتين من اللقاح قبل بداية الدراسة مع أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية داخل المعامل والقاعات.