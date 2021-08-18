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نائب رئيس «الأركان» قائد القوات المشتركة المكلّف يستقبل وزير الدفاع اليمني

نائب رئيس «الأركان» قائد القوات المشتركة المكلّف يستقبل وزير الدفاع اليمني
http://almnatiq.net/?p=1014918
المناطق - واس:

استقبل نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلف الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع، في مقر قيادة القوات المشتركة للتحالف، اليوم (الأربعاء)، وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد علي المقدشي.

وجرى خلال اللقاء استعراض سير العمليات العسكرية في الداخل اليمني والاطلاع على الموقف العام ومختلف التفاصيل الميدانية لمسرح العمليات.

وياتي اللقاء في إطار التنسيقات المستمرة مع قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، والدعم المستمر من قيادة القوات المشتركة للتحالف بقيادة المملكة العربية السعودية لتحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة لدعم وإعادة الحكومة اليمنية الشرعية.

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