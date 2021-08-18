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أكثر من 15 ألف مستفيد من خدمة العيادات عن بعد بصحة حفر الباطن

أكثر من 15 ألف مستفيد من خدمة العيادات عن بعد بصحة حفر الباطن
http://almnatiq.net/?p=1014919
المناطق - الشرقية:

قدمت صحة حفر الباطن خدمة العيادات عن بعد لـ15,679 مستفيداً ، من خلال تمكين المستفيدين من الحصول على الرعاية الطبية وحضور موعده مع الطبيب عن بعد من خلال تطبيق صحتي.

وتتميز الخدمات الإلكترونية بتقليل الجهد والوقت للحصول على الخدمة والذي سيسهم في الحد من انتشار العدوى، ويزيد معدل رضا المريض من خلال تقليل الجهد والوقت اللازمين للحصول على الخدمة الصحية، من خلال الاستفسار من طبيبك عن امكانية متابعة موعدك القادم عن بعد أو عن طريق برنامج صحتي في المنشآت الصحية المتوفرة وذلك من خلال إرسال رسالة نصية بتفاصيل الموعد بالإضافة لرابط الموعد عن بعد.

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